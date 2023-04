Ammerswil Autofahrer muss Lastwagen ausweichen und überschlägt sich dabei Ein VW Golf musste einem entgegenkommenden Lastwagen so weit ausweichen, dass er von der Strasse abkam und sich überschlug. Beim Unfall ist niemand verletzt worden.

Der VW Golf kam stark beschädigt mitten auf der Strasse zum Stillstand. Kapo AG

Ein 43-jähriger Lenker musste am 4. April gegen 16.15 Uhr mit seinem VW Golf einem entgegenkommenden Lastwagen so stark ausweichen, dass er von der Strasse geriet und sich überschlug. Der LKW soll sich teilweise auf der Strassenseite des VW-Fahrers befunden haben, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Aargau.

Der VW kam mitten auf der Strasse zum Stillstand. Beim Unfall verletzte sich niemand. Am Auto entstand jedoch Sachschaden von mehreren tausend Franken. Der Lastwagenlenker fuhr weiter, ohne sich um den 43-Jährigen zu kümmern.

Da der Autofahrer möglichst weit nach rechts auswich, geriet er von der Strasse ab und fuhr das Strassenbord hinauf. Kapo AG

Gemäss Aussagen handelte es sich um einen Kipplastwagen in brauner oder grüner Farbe. Die Kantonspolizei sicherte die Unfallspuren und nahm die Ermittlungen auf. Wer Angaben zum Unfall oder dem gesuchten Kipplastwagen machen kann, wird gebeten, sich bei der Mobilien Polizei (Tel. 062 886 88 88) zu melden. (fan)

Die aktuellen Polizeibilder: