Als Seife noch aus Lenzburg kam

Gegründet wurde die Seifi 1857 von Rudolf Ringier, der nur unweit des Firmengeländes in der Burghaldenvilla aufgewachsen war. Rudolf Ringiers Bruder Ludwig Arnold stieg ebenfalls in die Firma ein. Gemäss der Firmenchronik konnte sich die Seifenfabrik schon bald einen Namen machen. Doch den Brüdern war kein langes Leben beschieden, sie verstarben in den 1870er-Jahren beide innerhalb weniger Jahre.

Spätestens jetzt ist sie in aller Hand: die Seife. Aus den Pflichtlagern des Bundes ist sie schon vor längerem entfernt worden. Das war früher anders: Während des Zweiten Weltkrieges wurde Seife rationiert und Pflichtlager für Rohstoffe angelegt. Noch bis in die 70er-Jahre lagerten in Lenzburg immer mindestens 100 Tonnen Öle und Fette. Wo sich heute am Rande der Altstadt der Parkplatz Seifi befindet, wurden während mehr als 100 Jahren Seifen produziert.

Die Seifenfabrik blieb im Besitz der Familie Ringier, Gründersohn Rudolf übernahm sie. Er war verheiratet mit der Schwester von Karl Roth, dem Mitgründer der Konservenfabrik Lenzburg, später bekannt als Hero. Eine Verbindung, die sich später für die Seifenfabrik als äusserst hilfreich herausstellen sollte. Wie viele Direktoren nach ihm hatte auch Rudolf Ringier neben den Seifen andere Leidenschaften und Fähigkeiten, bei ihm war es das Militär. Er schlug eine militärische Laufbahn ein und verkaufte die Seifenfabrik an einen Belgier namens Hoelemann. Dieser wiederum sei ein guter Seifenfachmann, aber ein schlechter Kaufmann gewesen. 1909 wurde die Firma liquidiert.

Doch das war nicht das Ende der Seifi in Lenzburg, sie wurde in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Hauptaktionär war Karl Roth, der Schwager von Rudolf Ringier und auch Gustav Henckell, Hero-Direktor, beteiligte sich. Damit kehrte aber nur kurz Ruhe ein in die Geschäfte der Seifenfabrik, fehlende Umsätze und ungeeignete Direktoren rückten den nächsten Konkurs in Sichtweite. Erst in den Dreissigerjahren ging es unter dem neuen Direktor Eduard Frey-Wilson, Vizeammann von Aarau, wieder aufwärts.

Aber auch ohne oft wechselnde Führung war das Seifengeschäft kein einfaches. Seife braucht jeder Haushalt, heute wie damals. Doch das Produkt machte in den über hundert Jahren Firmengeschichte eine massive Wandlung durch. Bis zum Zweiten Weltkrieg war die Kernseife eine für alles: Körper, Wäsche, Haus. Die Seifenfabrik Lenzburg patentierte die Kronenseife, ein achteckiger Kegel, der besonders gut in die Hand passte. Die Adlerseife wurde in Blockform produziert. Mehr und mehr wurde die Produktpalette auf Waschpulver und Toilettenseifen ausgeweitet. So wurde in Lenzburg auch Scheuerpulver Rex, eine Imitation von Persil hergestellt.

Der Umzug nach Hallwil brachte kein Glück

In den Nachkriegsjahren ging der Bedarf von Kernseifen rapide zurück: Der Waschautomat revolutionierte die Hausarbeit. Etliche Seifenfabriken mussten schliessen. Die Seifenfabrik Lenzburg konnte sich mit Aufträgen für Kunden wie Biokosma, Juvena, Weleda, sowie Epa und Manor über Wasser halten. Das 100-Jahr-Jubiläum feierte die Belegschaft unter Direktor Siegfried Hirzel mit einem Ausflug ins Appenzellerland.

1972 kaufte der Staufner Bauunternehmer Plinio Doninelli die Seifenfabrik, nicht angelockt durch den süssen Duft der Seifen, sondern durch den des Geldes, den ein Verkauf des Areals einbringen würde. Und so kam es auch: 1981 kaufte die Ortsbürgergemeinde das Areal für 3,5 Millionen Franken. Die Firma zog 1983 nach Hallwil, wo sie 1990 niemand mehr retten konnte.

Start der Ausstellung verzögert sich

Das Museum Burghalde hätte im März seine Sonderausstellung «Saubere Sache» eröffnet. Die Ausstellung behandelt nicht nur die Lenzburger Seifi, sondern die ganze Kulturgeschichte der Seife, angefangen vor 15000 Jahren, als die Seife noch ein Kraut war. Der Eröffnungstermin muss noch ein bisschen warten, auch die Seife «Seifi», die extra für die Ausstellung hergestellt wurde und gekauft werden kann. Doch Funde auf Lenzburger Estrichen haben gezeigt: Hochwertig hergestellte Seifen bleiben jahrzehntelang frisch.