Für Dieter Theiler ist es fast ein Geschenk, dass er heute die Institution leiten darf, an der er vorher in seiner Freizeit auf dem Bike vorbeigerast ist. Die aussichtreiche Lage ins Aaretal hatte es dem 58-jährigen Sozialpädagogen stets angetan. «Als ehemaliger Dachdecker schaue ich gerne in die Weite. Das gibt mir ein befreiendes Gefühl», verrät er und schmunzelt. Zudem ist der Ort nach Ansicht Theilers geradezu prädestiniert für eine Rehaeinrichtung für alkohol- und medikamentenabhängige Menschen wie den Effingerhort. Weg vom Schuss und abseits der Angebote, die in Versuchung führen könnten; mit einer malerischen Landschaft, die der Psyche kranker Menschen gut tut. Am 1. September hat Dieter Theiler den Geschäftsleitungsvorsitz des Effingerhort in Holderbank übernommen. Von Heidi Sommer, welche die Institution zuvor während fast 20 Jahren geleitet hatte und nun pensioniert wurde. «Ich habe hier einen gut funktionierenden Betrieb angetroffen», sagt er.

Dieter Theiler ist Quereinsteiger. Am Anfang seiner beruflichen Laufbahn standen drei handwerkliche Ausbildungen: Koch, Zimmermann und Dachdecker. Das Handwerkliche hat ihn nie ganz losgelassen, auch dann nicht, als er sich vor 20 Jahren zu einer Ausbildung zum Sozialpädagogen entschied. So hat er die Häuser, welche er auf seinen beruflichen Stationen bewohnt hat, stets eigenhändig umgebaut. Mit dem jüngsten Umbau sei man in der Schlussphase, erzählt er stolz.

Ausstellung Die Adventsausstellung im Effingerhort dauert bis am 14. Dezember, montags bis freitags, jeweils 8 bis 17.30 Uhr; mit Angeboten aus Atelier, Garten und Küche. Im Kafiwagen gibt es warme Getränke und Kuchen. Koffermarkt im Gewächshaus am Mittwoch, 28. November, 14 bis 21 Uhr.