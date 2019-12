Als der Heiligabend im Tränenmeer versank

«Die Aufgaben nach dem traditionellen Fondue bourguignonne an Heiligabend in meiner siebenköpfigen Familie waren verteilt: Während sich die einen ans Aufräumen und den Abwasch machten – zog ich als jüngstes Familienmitglied den Joker: Ich durfte zusammen mit meinem Vater auf die Hunderunde. Ein Segen, die von Öl geschwängerte Luft in unserem Wohn- und Esszimmer zu verlassen.

Eisig wehte mir draussen der Wind um die Ohren, und es roch nach Schnee. Es war eine stille Nacht, im wahrsten Sinne des Liedes. Wir spazierten gemütlichen Schrittes der Strasse entlang, als uns ein Auto im Tempo des gehetzten Affen überholte. Was für ein Idiot oder eine Idiotin!