Auch für die Vierbeiner sei fast alles parat, erklärte Architekt Thomas Schwendener. Beinahe alles. Die Katzentüren sind montiert, einzig die Leitern an der Gebäudefassade fehlen noch. Nun, vielleicht pressiert’s damit auch gar nicht so; längst haben die Katzen einen bequemeren Weg entdeckt, um von einem Stockwerk ins andere zu gelangen. «Wir haben schon gemerkt, dass sie gerne Lift fahren. Sie stellen sich vor die Lifttür und gehen hinein, wenn sie sich öffnet. Als wäre es das Normalste der Welt», erklärte der Architekt schmunzelnd.

Restaurant heisst «Papillon»

Der Neubau wurde in anderthalbjähriger Bauzeit auf der grünen Wiese erstellt. Er grenzt an das Haus Stockert und ist mit diesem verbunden. Der ursprüngliche Name «Papillon», den die Architekten für das Wettbewerbsprojekt gewählt hatten, bleibt als Bezeichnung für das neue öffentliche Restaurant erhalten. Anfang März ziehen die Bewohner aus dem rund 40-jährigen Altersheim Länzert in das neue Haus. In der zweiten Jahreshälfte wird der Altbau abgerissen. An dessen Stelle entsteht eine Parkanlage für das ganze Dorf.