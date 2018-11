Dr. U. Fröhlich stolpert ständig über Treppenstufen und schafft es kaum, eine Türe zuzumachen, ohne sie an seiner Nase anzuschlagen. Der scheinbar ungeschickte Arzt ist ein Traumdoktor der Stiftung Theodora, der regelmässig in der Klinik für Kinder und Jugendliche des Kantonsspitals Aarau die Patienten besucht. Und sein Repertoire geht weit über das Stolpern hinaus. Hinter jeder Tür wartet eine neue Herausforderung. Manchmal sind die Kinder sehr krank. Oder misstrauisch.

Tommy Müller, wie Dr. U. Fröhlich ohne seinen Kittel heisst, muss beim Betreten eines Zimmers in Sekundenschnelle entscheiden, was angebracht ist. «Ich bin nicht wie ein Zirkusclown, der in jeder Vorstellung sein Programm spielen kann», sagt er. An diesem Mittwochnachmittag ist er zusammen mit Dr. Wolle auf Visite. Im ersten Zimmer sitzt ein kleines, stilles Wesen auf der Bettkante. Der Knabe ist schwach, aber trotzdem lässt er die Clowns nicht aus den Augen.

Eine sinnstiftende Arbeit

Mit dem Pflegepersonal besprechen die Traumdoktoren vor der Visite den Zustand der Kinder, um sich vorzubereiten. «Hier können wir abgehen», sagt Müller und nennt eine Zimmernummer. Tatsächlich. Im Zimmer von Noëlle sind die Clowns laut und unbändig und ständig in Bewegung. Das Mädchen im Bett ist Teil des Spasses und die anwesende Familie lacht mit. Bei jedem neuen Zimmer öffnet Dr. U. Fröhlich die Tür ganz vorsichtig und begrüsst mit leiser Stimme alle im Raum. «Ich komme mit einer gedämpften Energie ins Zimmer rein und taste mich heran», sagt er.

Wie alle Traumdoktoren der Stiftung Theodora hat Tommy Müller eine künstlerische Ausbildung. Nach einer Banklehre hat er die Dimitri-Schule absolviert und arbeitet seither unter anderem in einem Zirkus, der mit Kindern in einer Woche ein Programm einübt. «Die Arbeit mit Kindern ist für mich sinnstiftend», sagt er. So sei er auch zur Stiftung Theodora gekommen. Er freue sich, dass sein Einsatz eine nachhaltige Wirkung hat. Manchmal hat auch der erfahrene Traumdoktor U. Fröhlich Mühe, den Zugang zu einem Kind zu finden. «Früher war ich enttäuscht, wenn ich aus dem Zimmer ging und das Kind überhaupt nicht reagiert hat», sagt Müller. Doch dann habe er von einer Pflegefachfrau gehört, dass ein scheinbar unbeeindrucktes Kind ihr vom Besuch des Clowns erzählt hatte.

Das Lachen der Clowns erlischt nicht, wenn sie wieder aus dem Zimmer treten; im Gegenteil. Die Witze kommen gleich unverkrampft wie am Spitalbett.