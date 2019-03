In der Rechnung 2017 hatte das boomende Lenzburg beim Steuerertrag noch keinen Niederschlag gefunden. Der Abschluss 2018 zeigt nun ein anderes Bild: Die Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen stiegen um knapp eine Million Franken auf 28,5 Millionen Franken. Auch die übrigen Steuereinnahmen entwickelten sich erfreulich und fielen gegenüber dem Vorjahr allesamt höher aus. Die Aktiensteuern zum Beispiel legten um 0,6 Millionen Franken zu; sie betrugen 4,3 Millionen Franken. «Daraus resultiert eine Erhöhung der Steuerkraft pro Einwohner um 2,8 Prozent auf sehr gute 3081 Franken.» Finanzministerin Franziska Möhl zeigte sich an der gestrigen Medienkonferenz sehr zufrieden mit dem wachsenden Steuersubstrat. «Wir sind gut unterwegs. Tendenziell geht diese Zahl eher nach oben. Was die Steuerkraft anbelangt, gehört Lenzburg sicher zu den ersten 20 Gemeinden im Kanton», sagte Möhl.

Das wachsende Lenzburg (+392 Einwohner auf 10'570 Personen Ende 2018) zeigt offensichtlich Wirkung auf der Ertragsseite. Nebst der steigenden Bevölkerungszahl ist laut Möhl auch «die gute Konjunktur mit höheren Löhnen und Bonuszahlungen», ausschlaggebend für den höheren Steuerertrag.

Auch was das Betriebsergebnis anbelangt, zog Möhl ein positives Fazit. Das operative Ergebnis fiel besser aus als erwartet: Anstelle des budgetierten Verlustes von 1,3 Millionen Franken resultiert für 2018 ein Gewinn von gut zwei Millionen Franken.

Ein «Tolggen» in der Rechnung 2018 ist die Sozialhilfe. Sie fiel um 600'000 Franken höher aus als budgetiert und betrug 3,1 Millionen Franken. Mit der im vergangenen Jahr eingeläuteten Reorganisation der Sozialen Dienste und der Aufstockung des Personaletats geht man jedoch von einer Trendwende aus. Möhl betonte: «Wir erwarten, dass dieser Betrag nicht weiter steigt.»

112'306 Franken von Postauto AG

Das positive Betriebsergebnis sei dank höherer Einnahmen und der rigorosen Ausgabedisziplin der Verwaltung zustande gekommen, so Möhl. Man sei stolz über das Resultat. «Andere Gemeinden schreiben operativ rote Zahlen und kommen erst mit dem Finanzergebnis ins Plus», erklärte die Finanzministerin. Im Finanzvermögen zusätzlich enthalten sind die von Gesetzes wegen periodisch vorzunehmenden Wertberichtigungen auf Finanzliegenschaften und Finanzanlagen, was mancherorts zu markanten Buchgewinnen geführt hat.