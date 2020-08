Ab sofort ist Zürich näher an Lenzburg: Der neue A1-Anschluss ist fertig

Bisher brauchte es eine Lichtsignalanlage, um die Ein- und Ausfahrt der A1 zu regeln. Diese fällt nun weg: Ab sofort können Fahrzeuge in Lenzburg direkt auf die Autobahn in Richtung Zürich fahren, ohne die Gegenspur zu kreuzen. 22'000 Autos befahren den Zubringer und den vorgelagerten Knoten Neuhof täglich. Dies führte in der Vergangenheit immer wieder zu Stau, der sich häufig bis auf die Autobahn hinzog. Laut dem SRF-Regionaljournal, rechne der Kanton noch mit deutlich mehr Fahrzeugen. Bis 2035 könnten dort rund 35'000 Fahrzeuge verkehren.

Der neue A1-Anschluss ist eine von drei Etappen des 75-Millionen-Projekts des Bundesamt für Stassen (Astra) sowie des Kanton Aargaus. Hauptbaustein bildet ein neuer Tunnel, der die Fahrzeuge künftig direkt von der A1 in Richtung Bünztal führt. Nun könnte der Tunnel möglicherweise bereits im Sommer 2021 eröffnet werden – ein halbes Jahr früher. «Wir kommen schneller voran als geplant», sagte der zuständige Projektleiter Armin Rauchenstein.

Bilder von der A1-Zubringer-Baustelle: