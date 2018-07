Gewonnen haben sie das Rennen über 100 Kilometer durch die Zentralschweiz nicht. Trotzdem strahlt die Aargauer Töffligruppe «Seckuropfer Böju» aus Beinwil am See um die Wette. Grund dafür ist der Titel «Gang of the Year», mit dem sie sich seit Samstag schmücken dürfen.

«Dieser Titel bedeutet uns viel. Wir haben unser ganzes Herzblut reingesteckt und sind sehr stolz», freut sich Brigitte Müller, Social-Media- und Medienverantwortliche der Crew.

Die Auszeichnung haben sie sich aus mehreren Gründen verdient, wie Red Bull auf Anfrage sagt. Mit 52 Mitgliedern hätten sie das Brevet nicht nur als grösste Gruppe bestritten, sondern auch als älteste: Unter dem Namen «Seckuropfer Böju» knattert die Gruppe bereits im siebten Jahr durch die Gegend. Und genau so oft haben sie an dem alljährlichen Tempo-30-Rennen in der Zentralschweiz teilgenommen – ebenfalls ein Grund, weshalb sie sich gegen ihre Mitstreiter durchsetzten. Zudem tragen sie ihr eigenes Emblem: Ein Biker, der auf einer blauen, schräg verlaufenen Strasse steht – eine Anlehnung an das Beinwiler Wappen.