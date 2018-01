Wie viele Mitarbeiter haben Sie im Einsatz?

Wir sind sieben Leute. Eigentlich hätten wir erst am 8. Januar wieder angefangen, nun mussten wir die Ferien abbrechen. Doch das war absehbar.

Hat ein Sturm auch Vorteile?

Ein Sturm ist für die Waldbewirtschaftung nie von Vorteil. In kurzer Zeit geht viel Holz zu Boden, das auf den Markt muss. Dies ergibt auch für die Sägereien eine grosse Belastung. Für die Natur ist ein Sturm noch am ehesten von Vorteil: Der Wald verjüngt sich und durch die Löcher kommt mehr Licht an den Boden. Doch ein Sturm ist nie nachhaltig und macht vieles kaputt, wofür wir jahrelang gearbeitet haben.