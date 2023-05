Aare-Reuss Die Raiffeisenbank knackt die Milliarden-Grenze Erstmals hat die Raiffeisenbank Aare-Reuss eine Bilanzsumme von über 1 Milliarde Franken erreicht. «Dieser Zuwachs ist Ausdruck von Vertrauen in unsere Bank, worauf wir stolz und sehr dankbar sind», so Patrick Weber, Vorsitzender der Bankleitung.

Im Geschäftsjahr 2022 resultierte bei der Raiffeisenbank Aare-Reuss ein Gewinn von 3,77 Millionen Franken (Themenbild). Bild: Luca Linder

Die Raiffeisenbank Aare-Reuss ist laut einer Mitteilung erfolgreich und solide unterwegs: Im Geschäftsjahr 2022 resultierte ein Gewinn von

3,77 Millionen Franken, und die Bank mit ihren fünf Standorten in Mellingen, Lupfig, Schinznach-Dorf, Wildegg und Rupperswil wies zum ersten Mal eine Bilanzsumme in der Höhe von über 1 Milliarde Franken aus. «Dieser Zuwachs ist Ausdruck von Vertrauen in unsere Bank, worauf wir stolz und sehr dankbar sind», sagt Patrick Weber, Vorsitzender der Bankleitung. «Vertrauen ist der zentrale Punkt, wenn es um eine Bank geht. Das Vertrauen in eine Bank lässt sich nicht regulieren.»

Rico Herzig, Präsident des Verwaltungsrats der Raiffeisenbank Aare-Reuss, kündigt zudem an, dass bereits ab 1. Mai der Zins auf sämtlichen Mitglieder-Sparkonti auf 0,75 Prozent angehoben wird. «Wir wollen die Nummer eins bei unseren Kunden sein – in jeder Lebenslage.»

Party-Stimmung: Die Band Dabu Fantastic reisst die Raiffeisen-Mitglieder in der Vianco-Arena in Brunegg mit. Bild: zvg/Manuel Schriber

Die Generalversammlung ist in Form einer Urabstimmung schriftlich durchgeführt worden. Sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats wurde stattgegeben. Die Traktanden über die Genehmigung der Bilanz- und Erfolgsrechnung, die Verzinsung der Anteilsscheine zu 3 Prozent sowie der Entlastung der Organe wurden mit grossem Mehr gutgeheissen. 1948 Genossenschafterinnen und Genossenschafter (18,3 Prozent) nutzten die Möglichkeit zur Teilnahme.

Am Freitag hat die Raiffeisenbank Aare-Reuss zur Member Music Session in die Vianco-Arena in Brunegg eingeladen. Es herrschte ausgelassene Party-Stimmung: Die Band Dabu Fantastic riss die mehr als 1200 Raiffeisen-Mitglieder mit. Am Sonntagmorgen wurden 500 Besucherinnen und Besucher zum zünftigen «Buure-Brunch» begrüsst. (az)