Aarau/Lenzburg Hypi expandiert dank der Post in die Kantonshauptstadt – und vielleicht noch weiter Die Hypothekarbank Lenzburg expandiert nach Aarau. Dafür spannt sie mit der Post zusammen. Von der Kantonshauptstadt aus könnte die Reise auch noch weitergehen.

Im Hauptpostgebäude an der Bahnhofstrasse Aarau werden zukünftig Dienstleistungen der Hypothekarbank Lenzburg angeboten. Bild: Severin Bigler

Die Hypothekarbank Aarau dringt in neue Gefilde vor. Bereits im Januar verkündete Hypi-CEO Marianne Wildi im Rahmen der Bilanzmedienkonferenz, die Bank wolle im Einklang mit der Geschäftsstrategie weiter in den Ausbau des Angebots investieren.

Deshalb setzt das Geldhaus nun zum Sprung an, wie es in einer Mitteilung heisst. Und zwar mit einer gewichtigen Partnerin: Die Hypi lanciert eine strategische Partnerschaft mit der schweizerischen Post. Und zieht deshalb per 20. Februar ins Postgebäude am Aarauer Bahnhof ein: «In der Aarauer Hauptpost wird die Bank mit ihren eigenen Mitarbeitenden Beratungen zu allen finanziellen Bedürfnissen anbieten.» Das Angebot soll aber über den Bahnhofbereich hinauswachsen: «Sowohl in der Hauptpost wie auch zusätzlich in der Filiale Aarau Telli vermitteln die Mitarbeitenden der Post interessierten Kundinnen und Kunden den Kontakt zur Hypothekarbank Lenzburg.»

Laut Mitteilung freut sich CEO Wildi schon jetzt: «Bankgeschäfte sind Vertrauenssache. Im Zentrum stehen die Kundschaft und die Beratenden. Der physische Kontakt ist essenziell. Deshalb freuen wir uns, zusammen mit der Post eine neue Art des Begegnens zu etablieren.» Eine Begegnung, die ausserhalb der Bankfiliale stattfinde. Sie fügt an, dass es sich dabei um eine Art Pilotprojekt handelt. Ob das Angebot auf Anklang stosse, werde man zusammen mit der Post in einigen Monaten gemeinsam evaluieren. Falls ja, wolle man danach eine Ausweitung der Partnerschaft auf weitere Postfilialen im Kanton Aargau prüfen.