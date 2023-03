Aarau/Lenzburg Für eine Stunde bleiben die Wahrzeichen im Dunkeln Die Städte Aarau und Lenzburg beteiligen sich an der weltweiten Klima- und Umweltschutzaktion Earth Hour. Einige Bauwerke sind aber sowieso nicht beleuchtet seit vergangenem Jahr.

Blick auf die Aarauer Altstadt: Für eine Stunde wird die Beleuchtung bekannter Bauwerke ausgesetzt während der Earth Hour. Bild: Jiří Vurma

Mit der Earth Hour wird ein Zeichen gesetzt für den Natur- und Klimaschutz, wird die Aufmerksamkeit der Bevölkerung gelenkt auf die zunehmende Lichtverschmutzung. Auch die Städte Aarau und Lenzburg beteiligen sich an der weltweiten Aktion – und schalten am kommenden Samstag für eine Stunde die öffentliche Beleuchtung bekannter Bauwerke aus. Von 20.30 bis 21.30 Uhr im Dunkeln bleiben in Aarau das Eniwa-Kraftwerk sowie der obere Bereich des Holzmarkts. Ebenfalls nicht beleuchtet sind – seit vergangenem Jahr bereits wegen einer möglichen Energiemangellage – die Wahrzeichen Obertorturm und Stadtmuseum.

Ab 18 Uhr führt die Stadt Aarau zusammen mit der Umweltorganisation WWF eine Standaktion durch beim Holzmarkt/Graben. Die Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, ihren Energieverbrauch zu testen. Ab 18.30 bis 20.30 Uhr ist zudem Live-Musik angesagt mit der Cover-Rockband Realsilk.

In Lenzburg beschränkt sich die Abschaltung diesmal auf die Altstadt, denn die neue Schlossbeleuchtung ist noch gar nicht in Betrieb genommen worden. Das Datum dafür, heisst es auf Nachfrage, stehe aktuell nicht fest. Der Stadtrat ermuntert die Bevölkerung zum Mitmachen und ruft dazu auf, während der Earth Hour auch bei sich zu Hause das Licht auszuschalten. (mhu)