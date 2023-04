Aarau Wenn die Ofenkachel plötzlich spricht – die Dauerausstellung im Stadtmuseum kann nun viel mehr Acht Jahre nach Eröffnung des Stadtmuseums gibt es in der Ausstellung «100xAarau» neue Stadtgeschichten und sprechende Objekte. Und das ist längst noch nicht alles. Am Wochenende werden die Neuerungen mit einem zweitägigen Museumsfest gefeiert.

Flavia Muscionico und Marc Griesshammer mit den letzten Handgriffen: Das Stadtmodell von Oscar Oehler um 1880 wird mit dem Stadtplan von Hans Ulrich Fisch II von 1671 und einer Drohnenaufnahme von Cornelius Fischer aus dem Jahr 2020 ergänzt. Bild: Mathias Förster

Sie ist gut gealtert, die Dauerausstellung «100xAarau» im Stadtmuseum Aarau. Konservatorisch haben ihr die acht Jahre seit der Neueröffnung nicht viel anhaben können, und auch inhaltlich ist sie gut im Schuss. «Es verhebt», wie Marc Griesshammer, seit Ende 2019 Leiter des Stadtmuseums, sagt. Nur eines passt ganz und gar nicht mehr: Zwischen der Eröffnung 2015 und 2023 liegen Welten, was die Digitalisierung anbelangt.

Die Zeiten, in denen die Besucherinnen und Besucher sich andächtig durch eine Ausstellung lasen, sind vorbei. «Die Leute wollen etwas erleben, wollen an der Ausstellung teilhaben», sagt Griesshammer. Das gilt auch für die Sammlung, die lange hauptsächlich mit historischen Objekten aus wohlhabenden Familien und von bekannten Männern gefüttert wurde. «Die Sammlung ist Teil des gemeinsamen Gedächtnisses zur Vergangenheit, aber auch zur Gegenwart Aaraus. Heute sammeln wir vielfältiger, breiter, Gegenstände aus dem Alltag.»

Sie sind die Hauptverantwortlichen hinter der Überarbeitung der Dauerausstellung (v.l.): Flavia Muscionico, Kuratorin Dauerausstellung, Laura Schuppli, Kuratorin Digitales, und Marc Griesshammer, Leiter des Stadtmuseums. Bild: Mathias Förster

Was gesammelt wird, macht denn auch nicht das Museumsteam unter sich aus. «Die Bevölkerung sollte unbedingt mitentscheiden, wie sich die Sammlung weiterentwickelt und welche Geschichten bewahrt werden», sagt Griesshammer. Denn die Aufgabe des Stadtmuseums ist grösser, als man so gemeinhin annimmt: Was heute im Gedächtnisspeicher Stadtmuseum landet, bestimmt, was die Menschen in 100 Jahren über Aarau wissen.

Die Bevölkerung kuratiert mit

Dazu stehen die Museumsverantwortlichen im Rahmen des Projekts «Collecting Stories» im Dialog mit Menschen unterschiedlicher Herkunft, mit verschiedenen Hintergründen und aus allen Generationen. Daraufhin wurde die Dauerausstellung temporär mit neuen, unaufgeregten und alltäglichen Geschichten und Gegenständen angereichert, ausgestellt in einer Art Setzkasten, der laufend ergänzt und verändert werden soll. Weiter hat eine Aarauer Primarschulklasse sprechende Museumsobjekte programmiert und eine Kanti-Klasse hat Videos zur helvetischen Revolution gedreht.

Geschichte mal anders: Das Dessertbesteck von Botschafter Eduard Fehr spricht mit den Besuchern. Bild: Mathias Förster

Der Einbezug der Bevölkerung geht weiter: Im überarbeiteten Panoramaraum mit bislang Dutzenden historischen Stadtansichten zeichnen Registrarin Sylvia Jufer und Flavia Muscionico, Kuratorin Dauerausstellung, nur für eine von sechs Perspektiven verantwortlich. Fünf haben sie anderen überlassen: Alt Stadtbaumeister Felix Fuchs hat eine Stadtansicht zum Thema Bau zusammengestellt, Rossely Belser, interkulturelle Guide des Stadtmuseums, hat sich des Themas Wasser angenommen und Fotografin Alexandra Roth der Märkte, des Gewerbes und der Gasthöfe. Und die Buben Kaiyo und Lion Wyrsch haben ihre Lieblingsbilder mit Tieren ausgesucht. Die sechste Wand ist noch leer, wer sie gestalten darf, wird mittels Wettbewerb erkoren: Wer bis zum 1. Juli das überzeugendste Argument liefert, warum ihr oder sein Blick auf die Stadt besonders ist, gewinnt (Teilnahme über stadtmuseum@aarau.ch).

Neue Blicke auf Aarau: die Lieblingsbilder des ehemaligen Stadtbaumeisters Felix Fuchs. Bild: Mathias Förster

Alles beim Alten und doch alles neu

Kurz: Im Stadtmuseum bleibt das meiste beim Alten und wird doch alles neu. Die bisherigen Museumsobjekte kann man weiterhin betrachten und studieren, wie man das kennt – «oder aber man chattet mit ihnen, lässt sich von ihrer Herkunft, ihren Besitzerinnen und Besitzern erzählen», sagt Laura Schuppli, Kuratorin Digitales, und lässt als Beispiel eine vorwitzige Ofenkachel plaudern. Ähnlich sieht es bei den Blicken auf Aarau aus; diese kann man sich einfach anschauen oder sie eben selbst zusammenstellen und an die Wand projizieren. Und wer den Gang durchs Museum mit einer Portion Nervenkitzel erleben will, der kann das neu mit einem interaktiven Hörspielkrimi «Mord im Museum».

Die Besuchenden können selbst eine Wand mit alten Aufnahmen aus Aarau gestalten. Bild: Mathias Förster

So viele Neuheiten auf einmal, das muss gefeiert werden. Dazu lädt das Stadtmuseum dieses Wochenende, 29. und 30. April, jeweils ab 11 Uhr zum «Grossen Museums Apéro Games Disco Fest»: Rund um den offiziellen Eröffnungsakt (Sa, 17 Uhr) gibt es Führungen, entweder zum Thema «Blick hinter die Kulissen» (auch auf Türkisch und Spanisch) oder durch die Sammlung Kern, Experimente mit der Lochkamera oder dem Schoggi-3D-Drucker, eine erste Silent Disco für Kinder (Sa, 18 Uhr, bei gutem Wetter) und eine für Erwachsene (Sa, ab 20 Uhr). Der Museumseintritt ist kostenlos. Infos zum Programm auf www.stadtmuseum.ch/museumsfest.