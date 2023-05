Aarau «Vereinspaziert»: 46 Vereine aus Sport und Kultur zeigen, was in ihnen steckt Die Vereine boten einen Einblick in ihre Arbeit, Interessierte konnten vieles gleich ausprobieren. Ein Dauerthema dabei ist die Verjüngung. Ein Verein aber hat damit überhaupt keine Probleme – dank emanzipierter Männer.

Am Graben ist Wochenmarkt, auf dem Schlossplatz und im Kultur- und Kongresszentrum präsentieren sich Vereine: Da lässt Neugier leicht Leute hereinspazieren, zumal es das Wetter gut meint. Im Vorteil sind Vereine, die an ihrem Stand mit «Action» Aufmerksamkeit erregen. Was freilich nicht immer möglich ist. Idealerweise kann man selber Hand anlegen, beispielsweise an die Pétanque-Kugeln auf dem Kiesplatz vor dem Haus zum Schlossgarten, wo der Entfelder Club sein Feld abgesteckt hat. Altherrensport?

Ja, verjüngen möchte man sich schon, ist da zu hören. Ein Dauerthema in den Vereinen. Und der Pétanque-Verein bemüht sich, nimmt am Jugendfest teil. Alt Bundesrichter Rudolf Ursprung spielt drei-, viermal pro Woche. «Wenn man auf den Platz kommt, kann man spielen», umreisst er den Vorteil gegenüber dem Tennis, wo man sich einen Partner organisieren muss.

Kampfkunst und Kampfsport in unterschiedlichen Formen

Kultur und Sport. Eine kluge Beschränkung der Stadtregierung: Aarau hat 390 Vereine. Aikido, die japanische Kampfkunst, verbindet sozusagen beides, und die Demonstrationen zeigen: Respekt wird grossgeschrieben. «Sich selber wahrnehmen und die Umgebung erkennen, die Kraft eines Angreifers nutzen», umschreibt Lehrer Markus Horisberger diese auf Harmonie und Frieden ausgerichtete Kampfkunst.

Wohl ein halbes Dutzend Kampfkunst- und/oder Kampfsportarten präsentieren sich, unter ihnen der lokale Box-Club. Auch da geht es um mehr als Fitness, wie Alain Bircher und Julia Walter sagen: Selbstkontrolle, Disziplin, Selbstbewusstsein.

Bunte Mischung ermöglicht auch das Netzwerken

Die bunte Mischung ist auch eine abwechslungsreiche. Da gibt’s Konstellationen, die «Vereinen mit ihrer wichtigen Freiwilligen- und Milizarbeit nicht nur niederschwellig Sichtbarkeit» verleihen, wie Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker sagt, sondern auch das gegenseitige Kennenlernen fördern. Netzwerken. So sieht’s Pino Dietiker von der Literarischen Aarau als Nachbar der Heinrich-Zschokke-Gesellschaft.

Manuel Dublanc vom Wassersportverein mit 30 rudernden Mitgliedern schätzt es, draussen in der Natur unterwegs zu sein, aber auch das Vereinsleben: «Coole Sache, zweimal in der Woche eine gute Zeit auf dem Wasser zu haben.» Das gilt wohl auch für die beiden Kanu-Sportvereine. Die drei Jugendlichen Alena Tüscher, Leni Gmür und Enya Caccivio zeigen, dass Curling mit seinen Herausforderungen auch Junge ansprechen kann: Präzision, Technik, Taktik, Umgang mit Fehlern und Niederlagen, Teamgeist.

Leises und Lautes – Traditionelles und Neues

Musik in vielerlei Gestalt kommt auf dem Schlossplatz zum Zug, nicht nur bei den Posaunisten von Argovia philharmonic, die im Trio Evergreens kredenzen. Zwei junge Blueser lassen mitwippen, die Musikgesellschaft Rohr lässt Harry Belafonte hochleben, Techno fährt in die Beine, und der Vortrag des Jodlerklubs Aarau holt sich seinen Applaus.

Leises und Lautes haben Platz, Unbekannteres und Populäres. Die Aargauer Kantorei wirbt um Mitglieder, derweil junge Fans des FC Aarau von Olivier Jäckle eine Autogrammkarte erhalten. Traditionsvereine – Musik, Turnen – haben ebenso ihre Plattform wie die Jugendkultur, sei’s als Radio oder als Festivalorganisatoren.

Sport und Freizeitgestaltung für Menschen mit Beeinträchtigungen

Plusport Region Aarau zeigt mit Geschicklichkeitsspielen, wie Menschen mit Beeinträchtigungen zu Spiel und Sport kommen. Nicole Canzler, im Verein für die Website zuständig, fotografiert vom Rollstuhl aus und schätzt vor allem das Schwimmen im geschützten Rahmen: «Ich falle nicht gerne auf, und da wird man nicht angeglotzt, weil man anders ist.» Gar Ferien für Menschen mit Beeinträchtigungen bietet Insieme Aarau-Lenzburg an.

Immerhin: Ein Verein hat keine Nachwuchsprobleme. Dank emanzipierter Väter boomt das samstägliche Muki-Vaki-Turnen. «Manchmal machen die Väter gegen 90 Prozent aus», sagt Leiterin Carmen Fuchs.