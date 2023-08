Aarau Stadt beantwortet Anfrage zu «Giga-Oberstufenzentrum» und nennt Gönhardgüter als Alternative Kanton und Stadt wollen Güter tauschen, Aarau auf dem Sportareal Telli einen neuen Oberstufencampus bauen. Eine «extrem riskante Strategie», findet die SVP. Die Stadt nennt ihren Plan B.

Die Bezirksschule Zelgli gehört der Stadt – sie würde sie dem Kanton abtreten. Tauschobjekt: das Sportareal Telli. Die SVP wollte wissen, was ist, wenn dieser Tausch nicht klappt. Bild: Nadja Rohner

Es klingt einfacher, als es tatsächlich ist. Die Stadt gibt das Bez-Schulhaus Zelgli dem Kanton ab. Dieser bezahlt dafür 24 Millionen Franken und gibt den Ortsbürgern das gesamte Sportareal Telli ab. Dort wiederum baut die Stadt dann für rund 150 Millionen eine Oberstufe. Eine, die so gross ist, dass sie alle bisherigen Aarauer Oberstufenschulhäuser ersetzt.

Und eine, die so gross ist, dass die SVP sie als «Giga-Oberstufenzentrum» bezeichnet in einer Anfrage, die Einwohnerrat Christoph Müller beim Stadtrat eingereicht hat.

Einstiger Plan B ist keiner mehr

Konkret wollte die SVP wissen: «Wie sieht der ‹Plan B› der Stadt Aarau aus, falls der Landtausch mit dem Kanton Aargau nicht zustande kommt oder das Oberstufenzentrum Telli aus politischen, finanziellen oder auch anderen Gründen nicht gebaut werden kann?»

Für ihre Antwort holt die Stadt aus. Rund 29 Standorte seien für die Realisierung eines Oberstufenzentrums abgeklärt worden. Aber: «Aufgrund der notwendigen Grundstücksgrösse, der schlechten Erreichbarkeit oder der fehlenden Verfügbarkeit kam eine Mehrheit der Standorte nicht infrage.» Der ursprüngliche Plan B wäre gewesen, den notwendigen Schulraumbedarf an zwei Standorten zu realisieren. Das ist nun aber kein Plan B mehr, sondern Plan A: Der Schulraumbedarf ist deutlich grösser als angenommen, es wird zwei Standorte brauchen. Das zeigt der Bericht «Schulraumplanung Kreisschule Aarau-Buchs – Raumbedarf, Strategie und Massnahmenplanung».

Und was ist nun der Plan B? «Die Gönhardgüter, die im Eigentum der Stadt sind, sind als ein möglicher alternativer Standort bereits definiert, falls eine Umsetzung in der Telli scheitert.» Allerdings heisst es in der Antwort auch: «Eine vertiefte Vorbereitung auf diesem Areal ist zurzeit nicht sinnvoll, da dies den doppelten Aufwand und doppelte Planungskosten bedeuten würde.» Der Einwohnerrat habe sich dementsprechend «mit der Gutheissung des Kredits für den Wettbewerb auf dem Telliareal gegen eine parallele Vorbereitung eines Plan B auf einem anderen Areal ausgesprochen».