Aarau 65 Paletten Hilfsgüter ab Aarau in die Ukraine: Volunteers for Humanity setzt ein Zeichen Der medizinische Hilfsverein Volunteers for Humanity scheut keine Anstrengung, um Unterstützung dorthin zu schicken, wo sie am dringendsten benötigt wird. Die nächste öffentliche Sammelaktion findet im Oktober statt.

Der Verein «Volunteers for Humanity» organisiert regelmässig Sammelaktionen im Zeughaus Aarau. Bild: Alex Spichale / AGR

Menschen auf der Flucht helfen - das ist das Ziel des Vereins Volunteers for Humanity. Bereits mehrere Sattelschlepper mit medizinischen Gütern wurden seit Anfang des Jahres in die Ukraine geschickt. Im Juni erreichte eine Lieferung das Krankenhaus in Saporischschja, unweit der umkämpften Frontlinie. 90% der Hilfsgüter bestanden aus Sachspenden von Schweizer Spitälern, Vereinen und Herstellern. Der Rest waren durch Spenden finanzierte Medizinartikel, die gezielt aufgrund des Bedarfs vor Ort beschafft wurden.

Kommenden Samstag werden weitere 65 Paletten voll medizinischen Spenden verladen und in die Ukraine geschickt. Neben zwei Ultraschallgeräten sind diesmal wieder Druck- und Spezialverbände dabei, welche bei schweren Verletzungen im Kriegsgebiet Leben retten können, heisst es in der Medienmitteilung. Erneut wurde in Zusammenarbeit mit dem Kantonsspital Aarau vorab besprochen, welches medizinische Material den Bedürfnissen vor Ort am meisten entspricht.

Sammelaktion für Samos und Ukraine

Die Bemühungen des Vereins erreichen nicht nur die Ukraine: Im September schickte Volunteers for Humanity Unterstützung für Flüchtlinge auf der griechischen Insel Samos, nachdem sich ein Vorstandsmitglied vor Ort ein Bild der Lage verschafft hatte. Zudem werden bald neun Paletten Hilfsgüter sowie Kinder- und Babybetten für ein Spital in Agnita (Rumänien) abgeholt.

Die nächste öffentliche Sammelaktion findet am 27. und 28 Oktober im Zeughaus Aarau statt. Die Liste der benötigten Artikel in Samos und der Ukraine ist klar definiert: von Winterkleidung über Schlafsäcke bis hin zu Laptops und Tablets. Interessierte informieren sich vorab auf der Website des Vereins.