A1/Lenzburg Fahrer in kritischem Zustand: Selbstunfall auf der Autobahn verursacht grossen Sachschaden Ein Autolenker prallte mit seinem Auto während der Fahrt auf der A1 mehrmals gegen die Autobahneinrichtung. Der Fahrer wurde mit der Ambulanz ins Spital gebracht.

Das betroffene Fahrzeug wurde schwer beschädigt. Kapo Aargau

Ein 54-jähriger deutscher Autolenker fuhr am späten Dienstagabend kurz vor Mitternacht mit seiner Familie auf der Autobahn A1 in Richtung Zürich. Dabei prallte er, aus noch unbekannten Gründen, mit seinem Audi mehrmals gegen die Leitplanken.

Der Lenker musste mit unbekannten Verletzungen und in kritischem Zustand durch die Ambulanz ins Spital gebracht werden. Die sich ebenfalls im Auto befindliche Familie blieb glücklicherweise unverletzt. Am Fahrzeug sowie an der Autobahneinrichtung entstand grosser Sachschaden.

Wie es zum Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen dazu aufgenommen. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet und ordnete eine Blutprobe an.

Die aktuellen Polizeibilder: