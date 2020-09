90 Arbeitsplätze weg: Corona gibt Fahrwanger Logistik-Firma den Rest

Es sieht danach aus, dass Corona dem Logistik-Experten den Rest gegeben hat. Ab Anfang Jahr kamen im weltweit tätigen Unternehmen plötzlich keine Aufträge mehr herein – insbesondere nicht aus Asien.

Laut Homepage stellte die Ansorix-Gruppe «massgeschneiderte und hochwertige Lösungen im Bereich Produktions- und Warenfluss» her. Das Unternehmen hat neben dem Hauptsitz in Fahrwangen einen Standort in Stuttgart. Ein Ableger in Rotkreuz ZG ist letztes Jahr aufgegeben worden, die Mitarbeiter wurden ins Seetal verlegt.

Die Wurzeln der Ansorix gehen auf die späten 60er-Jahre zurück. Der letzte Besitzer Josef Stadelmann (er ist noch Verwaltungsrat) hat das Unternehmen 2006 übernommen. Er habe es als Geschäftsleiter «kontinuierlich und erfolgreich weiterentwickelt», hiess es im letzten Herbst in einer Mitteilung, in welcher der Rückzug von Josef Stadelmann bekannt gegeben worden ist. Er übergab die Geschäftsleitung an seine Kinder Beat Stadelmann (war über 15 Jahre im Betrieb) und Karin Stadelmann (war über 5 Jahre im Betrieb).