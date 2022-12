50 Jahre Frauenstimmrecht Frauenrechtlerin Rosmarie Zobrist: «Die Parteien wollten sich mit Frauennamen schmücken» Die 93-jährige Rosmarie Zobrist erinnert sich, wie die Lenzburger Frauen für das Frauenstimmrecht auf die Barrikaden stiegen – und wie die Männer nach der Annahme am 7. Februar 1971 reagierten.

Die 93-jährige Rosmarie Zobrist in ihrem Heim in Lenzburg. Britta Gut

Als am Sonntagnachmittag des 7. Februar 1971 durchsickerte, dass es reicht, hat Rosmarie Zobrist ihre fünfjährige Tochter gepackt, ist mit ihr zuerst durchs Wohnzimmer getanzt. Dann sind sie zusammen ins damalige Kafi Sack (heute Rathauscafé) gegangen und haben den grössten Coupe auf der Dessertkarte bestellt. Dem etwas ungläubig dreinblickenden Mädchen hat die Frauenrechtlerin damals erklärt:

«Wir feiern jetzt zusammen das Frauenstimmrecht.»

Doch bevor es so weit war, haben die Frauen jahrzehntelang harte Knochenarbeit geleistet. In der Schweiz, in den Kantonen, in den Städten und Dörfern haben sich die Frauen zusammengetan, um die männliche Dominanz zu brechen. Und diese war immens, wie Rosmarie Zobrist erzählt.

93 Jahre alt ist die ehemalige Hauswirtschaftslehrerin, Ehefrau, Mutter von zwei Kindern und Grossmutter von fünf Enkeln jetzt. Unglaublich vif, geistig bemerkenswert agil, nie um einen humorvollen Spruch verlegen. In leicht gebückter Haltung sitzt sie in ihrer wohnlichen Stube, Lesestoff liegt auf dem Tisch, daneben in einer Vase ein Strauss leuchtend roter Tulpen.

Wenn es um frauenrechtliche Fragen geht, strafft sich der Rücken der Seniorin und die Rebellin von einst sickert durch. Wenn Rosmarie Zobrist in ihrer Erinnerungskiste kramt, sind ihre Erzählungen so detailliert, dass man meinen könnte, das epochale Ereignis liege nicht bereits fünf Jahrzehnte zurück.

Der 7. Februar 1971 war ein Anfang. «Die Vergangenheit ist in der Gegenwart enthalten», sagt Frauenrechtlerin Rosmarie Zobrist. Ruth Steiner

Manchen Frauen gefiel das klassische Rollenbild

Als die Schweiz der weiblichen Bevölkerung 1971 die vollen Bürgerrechte zugestand, gehörte sie zu den letzten europäischen Ländern, die diesen Schritt vollzogen. Weshalb sträubte man sich hierzulande so lange dagegen?

«Die Gesellschaft», sagt Rosmarie Zobrist, «war bis Mitte des 20. Jahrhunderts stark männerlastig. Mit Netzwerken wie dem Militär und Männervereinen haben sie ihre Rituale gepflegt. Für die Frauen war da kein Platz vorhanden.» Ihr Platz war in der Küche und bei den Kindern. Dabei dürfe man nicht vergessen, dass sich durchaus viele Frauen in ihrer Rolle recht wohlgefühlt hätten, erinnert sie sich:

«Wenn du keine Verantwortung hast und der Papi (Anm. Ehemann) für alles schaut, kann das für eine Frau schon ein angenehmer Zustand sein.»

In dieses Rollenbild hat sich Rosmarie Zobrist allerdings nie pressen lassen. Dass sie an öffentlichen Veranstaltungen allerdings manchmal auch ohne Ehemann auftauchte, hat in Lenzburg durchaus Stirnrunzeln ausgelöst und die besorgte Frage, ob ihr Mann vielleicht krank sei.

«Zu dieser Zeit war es eher unschicklich, wenn verheiratete Frauen sich in der Öffentlichkeit allein zeigten.» Davon hat Zobrist sich nicht abhalten lassen, ist unbeirrt ihren Weg gegangen.

Die verschiedenen Frauenvereine hielten solidarisch zusammen

Was haben die Lenzburgerinnen unternommen, um die Männerdomäne zu knacken? Zuerst haben sich die verschiedenen Frauenvereine, die von Madleine Thomann, Elisabeth Kutschera und Trudy Theiler, der Frau des damaligen Lenzburger Stadtammanns präsidiert wurden, in einem unvergleichlichen Akt solidarisiert. Die Gemeinnützigen Frauen (laut Zobrist die Vertreterinnen des elitären Lenzburg) des Katholischen und des Sozialistischen Frauenvereins sowie der Landfrauen und der Konsumfrauen haben ihre Kräfte gebündelt und Veranstaltungen organisiert.

«Wir haben unser Interesse an den politischen Zusammenhängen auf jeder Ebene kundgetan und Informationsabende für Frauen organisiert.» Dabei sei der Referent jeweils als einziger Mann vor über hundert Frauen gestanden. Rosmarie Zobrist lacht und erzählt:

«Keiner hat verhehlt, dass er uns als aufmüpfige Frauen betrachtet.»

Die Parteien taten sich am Anfang schwer mit Frauen

Mit dem deutlichen Ja vom 7. Februar (65 Prozent) änderte sich die Haltung der Männer. Allerdings wollten sie das Heft immer noch selber in der Hand halten. Es ging um was ganz anderes: «Die Parteien fingen an, um uns Frauen zu buhlen, wollten sich mit uns schmücken, um Stimmen zu sichern.» Auch bei Rosmarie Zobrist klopfte es an der Türe. Diese gab sich sehr wählerisch. «Zur SP ging ich erst gar nicht mehr hin, nachdem ich die linke Phase in der Jugend ausgelebt hatte», erzählt sie und lacht. Auch die BGB (Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei, Vorgängerin der SVP) lief bei Zobrist auf. «Die hatte ich zu Hause gehabt, mein Vater war Mitbegründer der Sektion Freiamt.»

Im Hotel Haller habe die FDP versucht, den «Charme der Frauen» für Parteizwecke einzubinden. Zobrist hat sich für die CVP entschieden. Eine kleine Gruppe, wo man den Einzelnen noch spüre, da könne eine andere Politik gemacht werden, war sie überzeugt. Zwar habe auch die CVP zu Beginn keine gute Falle und eher dümmliche Bemerkungen gemacht wie: «Jetzt müssen wir die Couverts für den Versand der Parteimitteilungen nicht mehr selber anschreiben.»

Für die CVP im Lenzburger Einwohnerrat

Wie stand Rosmarie Zobrists Mann zur emanzipierten Haltung seiner Frau? Sie lacht und winkt ab. «Mein Mann hielt sich draussen. Er hat mich einfach machen lassen.» Dass er jedoch seiner Frau jedes Mal, wenn er zur Urne ging, zum Trost, wie sie sagt, zum Sonntagskaffee Pralinés vom Brändli und später vom Gurini mitbrachte, mag durchaus als Zeichen seiner Zustimmung zum Tun der Ehefrau gewertet werden. Auch das änderte sich: «Als ich am 31. Oktober des gleichen Jahres die neuen Mitglieder des Nationalrats wählen half und elf Frauen ins Parlament kamen, kaufte ich die Pralinen zum Sonntagskafi zum ersten Mal selber ein.»

So sehr sich Rosmarie Zobrist jahrzehntelang für das Frauenstimmrecht eingesetzt hat, so wenig hat sie selber eine grosse politische Karriere angestrebt. Zwar hatte sie verschiedene Ämter in nationalen und kantonalen Instanzen im beruflichen Umfeld (sie war Präsidentin der Hauswirtschaftsinspektorinnen) und in der Katholischen Kirche, bevor sie sich 1986 für die CVP in den Lenzburger Einwohnerrat wählen liess. In verschiedenen Kommissionen hat sie den Männern die Stirn geboten. Zum Beispiel als einzige Frau in der Städtlibuskommission. Dort musste sie sich vehement wehren. Sie erinnert sich:

«Die Männer fanden, am Nachmittag müsse kein Bus vom Westquartier in die Stadt fahren, das verleite die Frauen nur zum Kaffeeklatsch in der Innenstadt.»

Was damals harter Kampf war, ist heute zur gerne erzählten Anekdote geworden. Viele Jahre hat sie die Jugendkommission präsidiert. Das autonome Jugendhaus Tommasini gehörte zu ihrem Verantwortungsbereich. Wie sehr dieses der Bevölkerung ein Dorn im Auge war, zeigte sich darin, dass «jeder vertrampete Bierdeckel in der Stadt den Jungen zugeschrieben wurde».

Als sie 72 Jahre alt war, hat Rosmarie Zobrist sich von allen öffentlichen Ämtern zurückgezogen. Ihr Interesse an Frauenthemen, ihre Neugier und der Wissensdurst hat sie sich jedoch bis heute bewahrt. Dass die Coronapandemie den Besuch von Veranstaltungen verunmöglicht, bedauert sie. Darauf verzichten will sie jedoch nicht. Und mit einer bemerkenswerten Selbstverständlichkeit sagt die 93-Jährige: «Jetz tuen ich halt streame.»