Die Sanierungsarbeiten werden während der Museumsöffnungszeiten durchgeführt. "Wir werden alle Arbeiten mit den grösstmöglichen Sicherheitsvorkehrungen durch", sagt Urech. Nach Möglichkeit könnte bei grösseren Transporten Rücksicht durchgeführt werden, indem sie auf den Montag gelegt werden, wenn das Museum geschlossen hat. Deshalb wird auch die Kranmontage an einem Montag durchgeführt.

Das Schloss Lenzburg bröckelt und erlebt deswegen seine grösste Fassadenrenovation seit den 80er-Jahren. Letztes Jahr wurden Fassadenschäden an der Ostbastion und am Wohntrakt behoben, dieses Jahr gehen die Arbeiten am Stapferhaus und am Ritterhaus weiter.