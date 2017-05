Aus Anlass des 150-Jahr-Jubiläums der JVA hat der Publizist Peter Schult- hess die Geschichte der Strafanstalt recherchiert und als Buch mit dem Titel «Damals in Lenzburg» veröffentlicht. Sein mit vielen Geschichten und Anekdoten gespicktes Werk zeigt auch deutlich, wie sehr die gesellschaftlichen Entwicklungen den Strafvollzug beeinflussen. Das lässt sich an einigen Reminiszenzen ablesen: So wurde 1916 die erste Schreibmaschine angeschafft, ab 1921 durften die Gefangenen einmal pro Monat duschen.

1928 wurde dann der Turnunterricht eingeführt. Man ging davon aus, dass die intensiven Bewegungen die sexuellen Schwierigkeiten der Haft mindern würden. 1929 war erstmals ein Akademiker als Gefangener in Lenzburg, 1930 wurde Kakao eingeführt, allerdings bloss am Sonntag zum Frühstück. Ab 1932 war das Tragen von Eheringen erlaubt. 1970 gastierte der Circus Knie mit dem Clown Dimitri in der Strafanstalt.

Hanf auf dem Mist

Ein erstes Anzeichen, dass die Drogen vor der Anstaltsmauer keinen Halt machen, war die Entdeckung eines Hanfstrauches auf dem Miststock der Innengärtnerei im Jahre 1973. Zu Beginn der 80er-Jahre stieg der Ausländeranteil auf über 70 Prozent, 2001 überstieg er erstmals 85 Prozent.

2007 wurde die bisherige Strafanstalt Lenzburg in Justizvollzugsanstalt umbenannt und baulich stetig den neuen Anforderungen angepasst. Dazu gehören neue Therapieformen wie die tiergestützte Therapie. Berücksichtigt wurden auch neue Lebensgewohnheiten und -formen der Gefangenen wie etwa vegetarische Speisen oder der Umgang mit alten Häftlingen. Aber auch der Schutz vor den Gefahren der modernen Technologie, wie sie etwa von Handys oder Drohnen ausgehen, ist in der JVA ein ständiges Thema.

Lenzburg im Krimi-Bestseller

Heute zählt die Justizvollzugsanstalt Lenzburg zu den modernsten Einrichtungen ihrer Art in Europa. Dieser gute Ruf hat literarische Konsequenzen: Im Krimi «Der Sohn» des norwegischen Bestseller-Autors Jo Nesbǿ erhält das neue Lenzburger Zentralgefängnis einen kurzen, aber eindrücklichen Auftritt. Da heisst es über das fiktive norwegische Hoch- sicherheitsgefängnis «Staten»: «Das Vorbild war das Gefängnis in Lenzburg gewesen, im Schweizer Kanton Aargau. Hypermodern, aber einfach und mit Fokus auf Sicherheit und Effektivität statt Komfort.» Viel Lob also aus berufenem Mund.