30 Jobs weg: Mit Fretz Men schliesst eine der letzten Schuhfabriken ihre Produktion

Die Firma Fretz gehört zu den grossen Traditionsmarken in der Schweizer Schuhindustrie. Die Produktion begann 1903 in Aarau. 1985 wurde die dortige Herstellung von Damenschuhen eingestellt. Das Unternehmen konzentrierte sich fortan auf Herrenschuhe. Die Firma Fretz Men AG ist 1965 gegründet worden. Hauptsitz ist Fahrwangen, eine Zeit lang war die Firma auch in Seon präsent.

, heisst es in einer am Montag verbreiteten Medienmitteilung. «Wir haben während vieler Jahre in den Standort investiert. Leider ist die Produktion in der Schweiz seit einigen Jahren stark defizitär», erklärt Vinzenz Lauterburg. Er ist seit Januar Geschäftsführer und ist einer der Aktionäre des Familienunternehmens.

Lauterburg sagt weiter: «Damit wir in die Zukunft des Unternehmens investieren können, müssen wir angesichts der verschärften Wettbewerbssituation unsere Mittel bestmöglich einsetzen. Deshalb stellen wir uns nun dem schmerzlichen Entscheid, die Produktion grösstenteils an Partner im Ausland auszulagern.» An Partner in Europa und Asien, die, so die Medienmitteilung, «für die hohen Standards in Bezug auf Qualität und Nachhaltigkeit garantieren, für welche Fretz seit über hundert Jahren steht»

«Faire Lösungen für Mitarbeitende»

Wie viele Jobs in Fahrwangen genau abgebaut werden, wird in Konsultationen bis Ende Juli geklärt. In der Medienmitteilung ist von bis zu 30 Stellen die Rede. Das Aktionariat verspricht «einen umfassenden freiwilligen Sozialplan». Lauterburg sagt: «Für unsere Mitarbeitenden werden wir faire Lösungen finden.»