«Lucy und Lucky Loop» stecken fest. In einem Reifen, in welchen sie sich gemeinsam gezwängt haben. Lucky nutzt die Nähe für Avancen, Lucy dreht sich geschickt ab. Die Zuschauer lachen und staunen. Wer hätte gedacht, dass sich die beiden in den engen Reifen zwängen konnten, und wie kommen sie wohl wieder heraus? Das Künstler-Duo, das auf dem Ziegelacker auftrat, faszinierte das Publikum, darunter viele Kinder, nicht nur mit Reifenakrobatik, sondern zog es auch aktiv in ihr Programm mit ein, zum Beispiel als Glockenspieler.

«Die Leute sind sehr herzlich», meinte Luzia «Lucy» Bonilla. «Man merkt, dass sie sich gewohnt sind, Kultur zu geniessen.» Vor 10 Jahren trat das Duo bereits am Gauklerfestival auf. Jetzt war es eine von 25 Künstlergruppen, die am 25-Jahr-Jubiläum begeisterten. «Das Publikum hat sich in dieser Zeit weiterentwickelt», sagt Luzia Bonilla.

Nicht nur auf den Bühnen traten die Künstler auf, viele zogen auch durch die Altstadtgassen. So konnten die Festivalbesucher an jeder Ecke stehenbleiben und staunen: Drei Gestalten auf Stelzen in leuchtend orangen Gewändern spazierten vorbei, «Trici» zog das Publikum mit in seine Show ein und fiel auch mal vor überraschten Besuchern unvermittelt zu Boden. Vor allem bei Kindern beliebt war der Pantomime Bastian, der ihnen mit einem kleinen Zänglein Süssigkeiten servierte. «Es ist schön, dass Kinder am Gauklerfestival willkommen sind», erklärte die Lenzburgerin Christina Hassler, «es macht Spass, als ganze Familie Kultur erleben zu können.»

Die Gassen der Altstadt waren voll, die Künstler konnten sich über viele Besucher freuen und es herrschte eine fröhliche und ausgelassene Stimmung. Bei vielen steht das Gauklerfestival seit 25 Jahren fest in der Agenda. So auch bei Franco Melone. «Ich komme jedes Jahr», erklärte er. «Zwar ist der Anlass grösser geworden, man trifft aber trotzdem noch viele Bekannte. Mir gefallen vor allem die leisen Gaukler, die sind so wunderbar unbürgerlich.»