Der Berner Oberländer Sänger Trauffer sorgte am Freitag und Samstag in der Vianco-Arena für gute Stimmung. Aber nicht alle der gefühlt 5000 Besucher waren so richtig glücklich. Für das Konzert des «Alpentainers» gab es nur Stehplätze (Preis Fr. 59.90).

Hunderte Besucher waren in der flachen Halle nur Zuhörer – und nicht Zuschauer. Es gab neben der Bühne auch keine grossen Bildschirme. Das sorgte da und dort für Enttäuschung. Verärgerung verursachten die horrenden Parkplatzgebühren: 20 Franken pro Auto. Einkassiert wurde das Geld von Bärner Meitschi.

Doch flunkerten diese, als sie von den Automobilisten auf den Preis angesprochen wurden. Die Gemeinde Brunegg sah sich jedenfalls gezwungen, folgende Mitteilung ins Facebook zu stellen: «Wir waren weder informiert noch verantwortlich für die Erhebung der Parkgebühren während des Trauffer-Konzerts.