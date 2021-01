1,5 bis 2 Franken pro Stunden? Ewiger Streit um Parkgebühren

Gratis oder kostenpflichtig ab der ersten Minute? Parkgebühren bei Einkaufszentren sind ein heisses Eisen. Besonders heiss ist der Fall des Lenzoparks in Staufen (15 Geschäfte, ehemals Beyeler). Der Streit ist in letzter Zeit etwas in Vergessenheit geraten.

Der Gemeinderat hatte versucht, mittels Vergleichsverhandlungen zwischen den Lenzpark-Eigentümern und dem VCS Aargau eine Einigung zu finden – und dafür extra einen Anwalt engagiert. Aber die Fronten sind so verhärtet, dass der Gemeinderat nun entscheiden muss und es wohl einen jahrelangen Rechtsstreit geben wird. Nach dem Gemeinderat wird das Volk an der Reihe sein. Es wird die Teiländerung «Lenzopark» der Bau und Nutzungsordnung (BNO) genehmigen müssen. «Unser Ziel ist es, die Vorlage in diesem Jahr vor die Gemeindeversammlung zu bringen», erklärt der zuständige Gemeinderat Gallus Zahno. Realistischerweise wird das kaum vor dem November der Fall sein.

Wie es in Aarau, Buchs und Suhr ist

Wie brisant die Diskussion über die Parkgebühren sein kann, zeigte der Fall Pfister. Das Möbelhaus befürchtete 2018 nach einer gemeinderätlichen Bemerkung am Infoforum, es müsse seine Gratisparkplätze gebührenpflichtig machen. Später wurde das alles als Missverständnis dargestellt, zu letzt war gar von «Fake News» die Rede.