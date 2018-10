13 Punkte. Der Gourmetführer «Gault Millau» hievt die Brasserie Barracuda in Lenzburg in die Punkteränge. Die Auszeichnung mag etwas überraschen: Der Betrieb im Quartier «Im Lenz» ist jung, erst vor gut einem Jahr, im Juni 2017, wurde er eröffnet. Jung ist auch das Team und die Betriebsleitung: Ann-Kristin Schäffler ist 31 Jahre alt, diplomierte Hotelière-Restauratrice.

Am Tag nach Erscheinen der Gastrofibel weist in der offenen «Barracuda»-Küche nichts auf die Auszeichnung hin. Die Arbeiten gehen ihren gewohnten Gang, die Küchencrew hat kurz vor der Mittagszeit alle Hände voll zu tun. Fehlen tut im Moment nur einer: der deutsche Chef Marc Pierre Kasten

Marc Pierre Kasten schwingt seit einem Jahr das Zepter in der «Barracuda»-Küche. Zuvor hat er auf dem Pfannenstiel und in Wohlen gearbeitet. An Kastens Seite steht nebst anderen Werner Schlegel. Schlegel hat über 30 Jahre im Boniswiler «Seeblick» gewirtet und ist seit der Eröffnung der Brasserie dabei. Rund zwölf Festangestellte werden beschäftigt. Hinzu kommen ebenso viele Teilnehmer eines Sozialprogramms; sie arbeiten in der Küche und im Service. Betriebsleiterin Schäffler ist Ostschweizerin, ihr Dialekt unverkennbar. Seit einigen Monaten steht sie an der Spitze des «Barracuda»-Teams, zuvor hat sie in der Zürcher Gastroszene gearbeitet.

Das sind die Aargauer Gault-Millau-Restaurants: