Spätestens seit die Bauprofile stehen, ist klar, dass das Alters- und Pflegeheim Dankensberg massiv an Raum gewinnen wird. Die Zahl der Betten wird trotz der Grossinvestition allerdings nur unwesentlich steigen: auf 58 bis 60. Es geht vor allem darum, den «Dankensberg» zu modernisieren, 36 Einzelzimmer mit je eigenen Nasszellen zu schaffen. Im Erdgeschoss wird es einen Speisesaal (110 Quadratmeter), ein Fumoir (20 Quadratmeter) und einen Mehrzweckraum (104 Quadratmeter) geben. Letzterer ist zum Park hin ausgerichtet, der nur leicht modifiziert wird.

Ganz ohne Baum-Opfer geht es aber nicht. Der Neubau kommt in den Bereich des «Hauses A» zu stehen. Es wurde 1921 erstellt. Der Neubau ist von den Dimensionen her deutlich grösser. Er nimmt auch praktisch den ganzen Vorplatz vor dem Haupteingang ein.

Die Zimmer befinden sich in der ersten und zweiten Etage des fünfgeschossigen Gebäudes. Je 18 mit einer Grösse zwischen 14,3 und 16,7 Quadratmetern. Auf jeder Etage hat es zudem einen zentralen Aufenthaltsraum.

Holzheizung mit Pellets

Im ersten Untergeschoss befinden sich unter anderem die Umkleideräume für das Personal. Der «Dankensberg» beschäftigt um die 70 Mitarbeitende. Ebenfalls im ersten UG ist die Heizung untergebracht. «Die Wärmeerzeugung erfolgt über zwei Pelletskessel mit einer Leistung von jeweils 150 kW», heisst es in den Baugesuchsunterlagen.

Das Baugesuch liegt noch bis 6. November öffentlich auf. Die Stiftung Dankensberg hofft, bereits im kommenden Frühling mit den eigentlichen Bauarbeiten beginnen zu können. Diese werden sich über insgesamt vier Jahre hinziehen. Ein Teil der Bewohner wird in ein neues, 250 Meter entferntes Mehrfamilienhaus ausquartiert, das die Stiftung mieten konnte. An den Kosten von 13 Millionen Franken beteiligt sich die Gemeinde Beinwil am See mit insgesamt 3 Millionen Franken, in Form eines Darlehens und einer Bürgschaft.