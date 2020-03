11'100 neue Bahnschwellen zwischen Wildegg und Schinznach-Bad

Die SBB treiben das Projekt «Rupperswil-Mägenwil-Leistungssteigerung» (RML) an verschiedenen Fronten voran. Im Prinzip geht es darum, den Fluss der Güterzüge ab dem Rangierbahnhof Limmattal neu zu organisieren, sodass Kapazitäten für den Halbstundentakt auf der S11 (Aarau-Zürich) frei werden. Die neue Weiche im Gexi ist installiert, der Bau der einspurigen Schlaufe Mägenwil begann letzte Woche. Im Gang sind auch die Arbeiten am Lärmschutz, weil der Güterverkehr Brugg–Rupperswil um rund 500 Prozent zunehmen wird. Am Montag wurden in Rupperswil Lärmschutzelemente versetzt.

Ebenfalls gestern begann das Bewilligungsverfahren für ein weiteres Grossprojekt, dass die Strecke Brugg–Rupperswil aufwerten wird. Es wird 20 Millionen Franken kosten – zusätzlich zu den 160 Millionen Franken, die für die RML vorgesehen sind. Zwischen Schinznach-Bad (Höhe Amag) und Wildegg (Höhe Jowa) sollen die beiden Gleise inklusive dem Schotter und Teilen des Unterbaus total erneuert werden. In zwei Etappen zwischen Mai 2021 und September 2022.

Zweischichtige Arbeit und Wochenend-Totalsperrung

Zuerst wird das südliche Gleis (Gleis 700) erneuert. Die Hauptarbeiten mit durchgehendem Einspurbetrieb dauern sechs Wochen. Zudem gibt es im Sommer 2021 an drei Wochenenden eine Totalsperrung beider Gleise. Die Hauptarbeiten am nördlichen Gleis (Gleis 800) dauern dann 2022 vier Wochen. In beiden Hauptetappen wird zweischichtig gearbeitet, was für die Anwohner zu Lärmimmissionen führen wird.