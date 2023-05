1.-Mai-Feier Cédric Wermuth in Lenzburg: «Armut zu bekämpfen ist keine Hexerei, aber man muss wollen» Cédric Wermuth, Co-Präsident SP Schweiz und Nationalrat, ärgert sich darüber, dass für Armutsbetroffene scheinbar kein Geld vorhanden ist in Bern. Anders für die Banken und ihre Manager.

Cédric Wermuth, Co-Präsident SP Schweiz und Nationalrat, spricht im Alten Gemeindesaal. Bild: mhu

Die Kultur der Verantwortungslosigkeit für die Chefetagen müsse ein Ende haben: Cédric Wermuth, Co-Präsident SP Schweiz und Nationalrat, wählte deutliche Worte in Lenzburg – und erhielt kräftigen Applaus. Wermuth fragte sich in seiner Ansprache, wo nach der Rettung der Credit Suisse die Manager sind, die hinstehen, die schwerbezahlten Verwaltungsräte, die selbsternannten Leistungsträgerinnen und Leistungsträger,die Expertinnen und Experten, die bürgerlichen Parteien.

Das CS-Desaster habe gezeigt, fuhr er fort. «dass wir heute nicht in einer vollkommenen Demokratie leben». Es sei eine stark beschnittene Demokratie in Geiselhaft der Grossbanken und der Finanzmärkte.

Spokenword-Literatin Stefanie Grob bei ihrer launigen Intervention. Bild: mhu

Die 1.-Mai-Feier wurde – vor Wind und Wetter geschützt – in den Alten Gemeindesaal verlegt. Das Interesse war rege, deutlich mehr als hundert Genossinnen und Genossen nahmen auf den langen Festbänken Platz. Alle Generationen waren vertreten, sogar der Dienstälteste mit seinen stolzen 101 Jahren wurde willkommen geheissen. Bald herrschte ein munteres Stimmengewirr, gingen Pasta und Salat genauso über den Verkaufstisch wie Kaffee und Kuchen.

Auf dem Programm standen ein Referat von SP-Nationalratskandidat Daniel Bär aus Lenzburg sowie eine launige Intervention von Spokenword-Literatin Stefanie Grob. Sie zeigte auf, dass Luxus relativ ist. Für den musikalischen Rahmen sorgten derweil Harter & Locher mit Gitarre und Saxophon – mal mit jazzigen, mal mit souligen Klängen.

Für die musikalische Umrahmung sorgen Harter & Locher. Bild: mhu

Was die Finanzmärkte so mächtig mache, sei einfach: zu viel Geld in wenigen Händen, stellte Wermuth fest. Armutsbetroffene dagegen würden nicht gehört in Bundesbern, ihr Schicksal werde vollkommen ausgeblendet. Für Menschen, die kämpfen müssten um ihre Existenz, habe man scheinbar kein Geld. «Klopfen aber die Banken und ihre Manager an, fliesst das Geld wie Honig aus der Bundeskasse und den Töpfen der Nationalbank», führte Wermuth aus. Diese Respektlosigkeit mache ihn wütend. Armut zu bekämpfen sei keine Hexerei. «Aber man muss wollen.»