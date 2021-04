Lenzburg Velofahrer missachtet Vortritt und stösst mit Auto zusammen – mittelschwer verletzt Bei einer Kollision mit einem Auto wurde ein Velofahrer in Lenzburg mittelschwer verletzt. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet.

Kapo Aargau

Zum Unfall kam es am Montagabend nach 20.30 Uhr: Der 35-jährige Velofahrer war auf der Torgasse in Richtung Bahnhof unterwegs, als er wohl den Rechtsvortritt eines auf der Poststrasse fahrenden Autolenkers missachtete. Dabei kam es zur Kollision, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Der Velofahrer wurde mittelschwer verletzt. An Velo und Auto entstand Sachschaden.

Der Velofahrer muss sich einer Blutprobe unterziehen. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet.

