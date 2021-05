Landeskirchen Die dritte «Lange Nacht der Kirchen» bietet ein buntes Programm im Aargau Nachdem die «Lange Nacht der Kirchen» letztes Jahr abgesagt werden musste, öffnen die Kirchen am 28. Mai wieder ihre Türen. Lenzburg setzt bei seinem Programm ganz auf das 50-Jahr-Jubiläum des Frauenstimmrechts.

Am Freitag, 28. Mai, laden die Kirchen der Region die gesamte Bevölkerung zur Langen Nacht der Kirchen ein (Bild von 2018). zvg / Aargauer Zeitung

Am Freitag in einer Woche um 18 Uhr läuten im Aargau die Kirchenglocken. Damit startet die dritte «Lange Nacht der Kirchen». Sechzig katholische und reformierte Kirchgemeinden im Kanton laden mit einem vielseitigen Programm und 200 Veranstaltungen zum Beisammensein und Austausch. Sieben weitere Kantone haben sich dem Aargau angeschlossen, schweizweit wird es über 1300 Events in 470 Kirchgemeinden geben.

Gestern Mittwoch luden die Aargauer Landeskirchen zur Pressekonferenz, um das diesjährige Programm vorzustellen. In diesem Jahr steht die lange Nacht ganz im Zeichen der Hoffnung: «Es soll ein Signal zum Aufbruch und zur Überwindung der Isolation sein», sagte Luc Humbel, Kirchenratspräsident der Römisch-Katholischen Landeskirche im Aargau. Die Veranstaltungsreihe am 28. Mai wird einer der grössten Anlässe werden, die es in letzter Zeit im Kanton gab. Es sei nie das Ziel gewesen, eine Grossveranstaltung zu planen, betont Humbel: «Man kann auch mit fünf Leuten zusammenkommen.»

Luc Humbel, Christoph Weber-Berg, Esther Kuster und Barbara Laurent (Projektleitung Lange Nacht der Kirchen) an der Pressekonferenz. Zara Zatti / Aargauer Zeitung

Im letzten Jahr musste die Lange Nacht wegen Corona abgesagt werden. «Dieses Jahr war die Ungeduld zu gross», sagt Christoph Weber-Berg, Kirchenratspräsident der Reformierten Landeskirche Aargau. Als sie mit der Planung im Februar begannen, war noch nicht klar, ob es überhaupt stattfinden kann. «Wir waren optimistisch und dachten uns, absagen kann man immer noch», sagt Weber-Berg.

Schnitzeljagd, Lichtshow und Konzerte

Die Veranstaltungen dieses Jahr sind vielfältig. So kann man in Bremgarten an einer elektronisch geführten Schnitzeljagd teilnehmen und in der Lourdes Grotte Leuggern gibt es eine Lichtshow. Daneben gibt es zahlreiche Ausstellungen, Vernissagen und Musikprogramme. Alle Veranstaltungen sind online aufgeschaltet. Wegen Corona gibt es für gewisse Events eine Platzbeschränkung, teilweise ist eine Anmeldung nötig.

Im Jahr 2016 fand die erste Lange Nacht der Kirchen im Aargau statt. Damals nahmen 8000 Personen an den Veranstaltungen teil. Zwei Jahre später schlossen sich fünf weiter Kantone an. Wieso der Kirchenevent so begeistert? «Für viele ist es eine Möglichkeit, die Kirche neu kennen zu lernen», sagt Humbel. Gerade Menschen, die den Kontakt zur Kirche verloren hätten, fänden so niederschwellig den Zugang wieder.

Auf den Spuren der verbotenen Pfarrerin in Lenzburg

In der Kirchgemeinde Lenzburg-Hendschiken gibt es am 28. Mai ein besonderes Programm. Angelehnt an die momentan sehr angesagten Exit-Knobelspiele kann man in der Stadtkirche Lenzburg auf Rätseltour gehen. So muss man mit Hilfe eines Kirchenbildes etwa einen Code knacken. Diesen gibt man auf einer eigens geschaffenen App ein und gelangt so zur nächsten Station. Die Rätsel drehen sich alle um Mathilde Merz, die 1931 in Lenzburg zur ersten Pfarrhelferin im Kanton gewählt wurde.

Weil das damals noch nicht erlaubt war, läuft das Programm unter dem Namen «Auf den Spuren der verbotenen Pfarrerin». Dass man sich im Programm auf eine Frau konzentriert hat, hängt auch mit dem diesjährigen Jubiläum des Frauenstimmrechts zusammen. Die Kirchensynode in Lenzburg sprach sich damals für Merz als Pfarrhelferin aus, gerne wäre sie auch noch Pfarrerin geworden. «Obwohl sie Theologie studiert hatte, durfte sie das Amt nicht ausführen, weil sie eine Frau war», sagt Martin Domann, Pfarrer der Reformierten Kirchgemeinde Lenzburg-Hendschiken. In Bern fand sie schlussendlich doch noch eine Anstellung als Pfarrerin.

Der katholische Kirchenratspräsident ist für Frauen im Pfarramt

In der Reformierten Kirche dürfen Frauen mittlerweile das Pfarramt ausführen. Nicht so in der Katholischen Kirche, in der sich der Vatikan noch immer gegen die Gleichberechtigung sträubt. Für den katholischen Kirchenratspräsidenten Luc Humbel ist dieser Zustand unhaltbar: «Ginge es nach mir, dürften Frauen das Amt schon längst ausführen», sagt er nach der Pressekonferenz. «Die Glaubhaftigkeit der Katholischen Kirche kann längerfristig nur erhalten bleiben, wenn sich diesbezüglich etwas ändert.» Humbel ist aber zuversichtlich: «Ich glaube, dass ich noch katholische Pfarrerinnen erleben werde. Wir dürfen einfach nicht aufhören, ungeduldig zu sein.»