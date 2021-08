KÜNTEN/FISCHBACH-GÖSLIKON Aargauer Umweltorganisationen reichen Einwendungen gegen geplanten Fussgängersteg über die Reuss ein Zwischen den Gemeinden Fischbach-Göslikon und Künten-Sulz soll ein Steg über die Reuss entstehen. Weil das Projekt einen Eingriff in den Auenschutzpark darstellt, haben WWF, Pro Natura und Bird Life Aargau nun Einwendungen eingereicht.

Hier soll der Steg gebaut werden, wenn es nach den Gemeinden geht.

Toni Widmer

Gegen den Reusssteg zwischen Fischbach-Göslikon und Künten-Sulz regt sich Widerstand. Der Wunsch nach einem Fussgängersteg zwischen dem Campingplatz im Künter Ortsteil Sulz und dem Fischbach-Gösliker Schützenhaus besteht schon mehrere Jahre. Die beiden Gemeinden erhoffen sich mit dem Steg eine Aufwertung des Naherholungsgebietes. Aktuell liegt das Projekt in den beiden beteiligten Gemeinden auf. Sie ersuchen um einen Vorentscheid beim Kanton.

Natur-und Umweltschutzorganisationen aus dem Aargau stehen dem Projekt allerdings kritisch gegenüber. WWF, Pro Natura und Bird Life Aargau geben in einer Medienmitteilung vom Dienstag bekannt, dass sie Einwendungen gegen das Projekt eingereicht haben.

Offene Fragen sollen geklärt werden

Die Umweltorganisationen schreiben von offenen Fragen in Bezug auf den Eingriff in diverse Schutzzonen von nationaler und kantonaler Bedeutung, wie etwa den Auenpark. «Ein Fussgängerweg über die Reuss im Auenschutzpark hat Auswirkungen auf seine Umgebung, auf die Natur und die Landschaft. In diesem Gebiet sind die Natur und Landschaft gleich mehrfach geschützt», heisst es in der Medienmitteilung.

Die Umweltorganisationen können das Anliegen der Bevölkerung nach einem Steg nachvollziehen. Sie seien bereit, mit den Gemeinden nach möglichen Lösungen zu suchen. Dies setzte jedoch voraus, dass allfällige Eingriffe in Natur und Landschaft ausgeglichen werden können. Die offenen Fragen sollen mit den eingereichten Einwendungen geklärt werden.