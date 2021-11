Kriminalität Drei Einbrecher im Aargau auf frischer Tat überrascht Bei drei Wohnhäusern in Zeihen, Rheinfelden und Gränichen wurden Bewohner von ungebetenen Gästen überrascht. Trotz Fahndung gelang den Tätern die Flucht. Die Polizei mahnt zu erhöhter Wachsamkeit.

Alleine am Dienstagabend verzeichnete die Aargauer Kantonspolizei drei versuchte Einbrüche. Symbolbild: Kapo SG

Die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in Zeihen hörte am Dienstagabend gegen 18 Uhr verdächtige Geräusche. Sie schaute nach und bemerkte, dass sich jemand an der Haustüre zu schaffen gemacht hatte. Die Frau rief sofort die Polizei, welche umgehend eine Fahndung einleitete. Allerdings konnten die Täter nicht mehr aufgefunden werden.

Eine ähnliche Situation ereignete sich kurz nach 21.30 Uhr in Rheinfelden: Die Bewohner einer Wohnung hörten Geräusche und ertappten einen Unbekannten, der gerade versuchte, ein Fenster aufzubrechen. Dieser verschwand sofort und wurde trotz intensiver Fahndung der Polizei und Grenzwache nicht gefasst.

Hausbewohner geweckt

Der dritte Einbruch an diesem Abend geschah in Gränichen. Gegen 22.30 Uhr wurden die Bewohner des Einfamilienhauses aus dem Schlaf gerissen. Sie bemerkten, dass jemand durch die unverschlossene Haustüre eingedrungen war und machten sich lautstark bemerkbar. Die unbekannte Person verschwand sofort. Obwohl die Polizei mit einem Hund sofort die Fahndung aufnahm, konnten die Einbrecher unerkannt flüchten.

Diese drei jüngsten Beispiele zeigen gemäss der Aargauer Kantonspolizei, dass Einbrecher derzeit überaus aktiv sind. Die Kapo mahnt zu erhöhter Wachsamkeit. Es gebe drei zentrale Tipps gegen Einbrecher. Man solle einerseits das Licht brennen lassen sowie Türen und Fenster konsequent abschliessen. Ausserdem sollen verdächtige Beobachtungen umgehend der Polizei gemeldet werden.

