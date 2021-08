Kölliken Neulenker verliert die Kontrolle: Totalschaden nach Selbstunfall Ein Neulenker verlor beim A1-Anschluss Aarau-West die Kontrolle über seinen Sportwagen und prallte gegen die Leitplanke. Ein Beteiligter wurde leicht verletzt. Am Auto entstand Totalschaden.

Kapo AG

Der Selbstunfall ereignete sich am Donnerstag gegen 20 Uhr auf der Suhrentalstrasse in Kölliken. In einem BMW M5 verliess der 20-jährige Schweizer die Autobahn von der Fahrbahn Bern her. In Richtung Schöftland fahrend beschleunigte er zu stark, wobei er die Kontrolle über den leistungsstarken Wagen verlor. Unter der Autobahnbrücke prallte der BMW schleudernd gegen die Leitplanke und noch gegen die Betonrampe der Überführung.

Während der Lenker unverletzt blieb, wurde dessen 18- jähriger Beifahrer leicht verletzt. Am BMW entstand Totalschaden. Zudem wurde die Leitplanke beschädigt. Die Kantonspolizei Aargau verzeigte den Unfallverursacher und nahm ihm den Führerausweis auf Probe vorläufig ab. (phh)

