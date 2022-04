Halle nach Grossbrand in Bauunternehmen vollständig zerstört – Polizei sucht Zeugen

In Kirchleerau ist am Mittwochabend ein Firmengebäude der Bachmann Bau AG in Flammen aufgegangen. Verletzt wurde niemand aber es entstand grosser Sachschaden. Die Brandursache ist noch unklar. Auskunftspersonen werden gesucht.