Kollision: Auto kracht in Brückengeländer und landet auf dem Dach

Am Freitagmorgen ist es in Elgg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 76-jähriger Autofahrer kollidierte auch noch unbekannten Gründen mit einem Brückengeländer. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug. Der Lenker musste durch die Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Er wurde beim Unfall leicht verletzt.