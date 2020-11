Zwölf Aargauer Schulklassen befinden sich in Quarantäne – wann wird sie verfügt?

Aufgrund mehrerer Coronafälle bleibt die kantonale Mittelschule in Nidwalden vorsorglich für zwei Wochen geschlossen. So weit ist es im Aargau bisher nicht gekommen. Aktuell (Stand: Montagabend) befinden sich zwölf Aargauer Schulklassen in Quarantäne, wie Simone Strub, Mediensprecherin des kantonalen Bildungsdepartements, auf Anfrage mitteilt. Neun an der Oberstufe der Volksschule, zwei an der Primarschule und eine an einer Berufsfachschule.

Kaum Quarantänen werden für Klassen der Sekundarstufe II und künftig auch für Klassen der Oberstufe verfügt. Dank Maskenpflicht komme es dort nur selten zu engen Kontakten während des Unterrichts oder auf dem Schulareal. Müssen sich allerdings gleich mehrere Einzelpersonen in Quarantäne begeben, könne es vorkommen, dass die ganze Klasse in den Fernunterricht versetzt wird. Dies laut Strub aus "schulorganisatorischen Gründen": Weil der Unterricht durch mehrere Abwesenheiten zu stark beeinträchtigt würde.