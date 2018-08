Dieth und Staatsschreiberin Vincenza Trivigno präsentierten ein ausgeglichenes Budget, das zum ersten Mal seit Jahren ohne neues Sparpaket daherkommt. Dieth: «Die finanzielle Situation des Kantons Aargau hat sich aufgrund des positiven Rechnungsergebnisses 2017 sowie dank der wirtschaftlichen Verbesserung kurzfristig etwas entschärft.» Allerdings bleibe die Herausforderung «der sich mittel- bis langfristig abzeichnenden strukturellen Finanzierungslücke bestehen», mahnte er. Daher habe die nachhaltige Stabilisierung des Finanzhaushalts weiterhin oberste Priorität (vgl. Artikel rechts). Bis die diversen geplanten Reformvorhaben greifen, brauche es weiterhin Massnahmen wie die Ausgleichsreserve. Diese soll aber auch künftig dem kurzfristigen Haushaltsausgleich dienen, um neue Schulden zu vermeiden, so Dieth. Die noch vor einem Jahr auf bis 250 Millionen Franken bezifferte Finanzierungslücke ist jetzt deutlich kleiner. Sie beträgt aktuell noch zwischen 35 und maximal 141 Millionen Franken (vgl. Grafik).

Die Staatsfinanzen sind noch lange nicht gesund, aber es geht ihnen besser. Das zeichnete sich schon vor Monatsfrist ab. Anfang Juli sagte nämlich Finanzdirektor Markus Dieth in der AZ, dass er für 2018 einen Überschuss erwartet und dass eine Steuererhöhung für die nächsten vier Jahre vom Tisch sein dürfte. Bei der gestrigen Vorstellung des Budgets 2019 sowie des Aufgaben- und Finanzplans (AFP) 2019–2022 bestätigte sich: Der Staatshaushalt befindet sich in einem erfreulichen Zwischenhoch.

Deutlich höhere Steuererträge

Die Eckwerte für das Budget 2019 und die Planungsjahre bis 2022 sind so geplant: Dank der verbesserten wirtschaftlichen Lage werden laut Dieth im Rechnungsjahr 2018 deutlich höhere Steuererträge anfallen als budgetiert. Auch für die Jahre bis 2022 wird mit höheren Steuereinnahmen gerechnet als noch vor einem Jahr: «Die höheren Einnahmen werden vor allem bei den Kantonssteuern der juristischen Personen sowie in geringerem Masse bei den Anteilen an Bundessteuern erwartet. Bei den Kantonssteuern der natürlichen Personen geht der Regierungsrat von einem moderaten Wachstum, jedoch von einer leicht schwächeren Entwicklung aus als im letztjährigen AFP.»

Im Schnitt 1 Prozent mehr Lohn

Mit dem Budget 2019 beantragt die Regierung für das Personal eine durchschnittliche Lohnerhöhung von einem Prozent. In den Planjahren bis 2022 ist ebenfalls eine jährliche Lohnveränderung von einem Prozent eingeplant. Dies sei aus Sicht des Regierungsrats aus verschiedenen Gründen angezeigt. Dieth: «Nach Jahren rückläufiger Konsumentenpreise erwarten wir wieder eine Teuerung. Zudem hat nach drei Nullrunden in den letzten fünf Jahren die Attraktivität des Kantons Aargau als Arbeitgeber spürbar gelitten.» Über die Lohnerhöhung wie über das Budget entscheidet im Herbst der Grosse Rat.

Mehr Steuern heute kein Thema

Aufgrund der aktuellen Annahmen könne bis 2022 auf eine Steuerfusserhöhung verzichtet werden, bestätigte Dieth seine Angaben vom Juli in der AZ. Gänzliche Entwarnung gibt er aber nicht. Ab 2023 könnte sich je nach Entwicklung doch wieder die Frage einer Steuerfusserhöhung von 2 Prozent stellen.

Hintergrund der Aufhellung ist die positive Konjunkturentwicklung. Für 2018 rechnet der Kanton mit einem hohen realen Wachstum des Bruttosozialprodukts (BIP) von 2,3 Prozent, für 2019 und die Folgejahre mit 1,8 Prozent. 2018 wird eine Teuerung von 0,9 Prozent und 2019 von 0,8 Prozent erwartet.