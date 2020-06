Zweithöchster Gewinn in der Geschichte: Grossrätliche Kommission würdigt Ergebnis der AKB

Die Aargauischen Kantonalbank darf sich über das zweitbeste Ergebnis in der Firmengeschichte freuen. So wurden insgesamt 147,5 Millionen Franken erwirtschaftet. Wie der Kommunikationsdienst des Grossen Rates in einer am Montag verschickten Medienmitteilung schreibt, hat die Kommission für Volkswirtschaft und Abgaben (VWA) an ihrer Sitzung vom 2. Juni 2020 erfreut davon Kenntnis genommen.

So genehmigte sie alle drei regierungsrätlichen Anträge einstimmig. Die Gewinnablieferung liegt nun sechs Millionen Franken höher als im Vorjahr und wird auf 66 Millionen Franken festgelegt. Die Jahresrechnung und der Jahresbericht wurden einstimmig genehmigt, den Mitgliedern des Bankrats wird Entlastung erteilt.

Geplante Ausschüttungen werden trotz der Coronakrise vorgenommen

Zudem hat der Regierungsrat in Abstimmung mit dem Bankrat beschlossen, trotz der Coronakrise an der im Februar 2020 kommunizierten Ausschüttung festzuhalten. Diese ist durch die Bestimmungen von "Basel III final", mit welcher die Bank weiter die Eigenkapitalausstattung stärken will, sechs Millionen Franken höher als im Vorjahr. Trotzdem liegt die Ausschüttung deutlich unter dem Wert des Jahres 2018 respektive des Geschäftsjahres 2017.

Unter Berücksichtigung der Ausschüttung liegt die Gesamtkapitalquote 16,9 Prozent, was im Vergleich mit dem Vorjahr einer Erhöhung von 0,3 Prozent entspricht.

Bei zwölf Prozent liegt wiederum das regulatorische Mindesterfordernis der Finanzmarktaufsicht FINMA. Die Vorlage wird in der zweiten Junihälfte im Grossen Rat behandelt. (lga)