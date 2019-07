Drei Monate vor den Regierungsratsersatzwahlen haben erst die Grünen ihren Kandidaten nominiert. Sie schicken Grossrat Severin Lüscher ins Rennen. Die SVP-Findungskommission schlägt Fraktionspräsident Jean-Pierre Gallati vor. Ob er nominiert wird, entscheidet der Parteitag am 15. August.

Einen Tag vorher nominieren die FDP-Delegierten ihre Kandidatin oder ihren Kandidaten. Die Geschäftsleitung schlägt die Grossratsmitglieder Jeanine Glarner und Gérald Strub vor.

Noch unklar ist, ob die CVP am 21. August jemanden nominiert. Parteipräsidentin Marianne Binder sagte zur AZ: «Auf Biegen und Brechen zu nominieren, kommt für uns nicht infrage.» Als Kandidatin wird vorab Nationalrätin Ruth Humbel gehandelt.

Die Mitglieder der GLP entscheiden am 9. August, ob sie antreten. Falls die Basis Ja sagt, schlägt der Vorstand sofort eine Person vor. Die Bezirkspartei Baden hat bereits Grossrat Gian von Planta vorgeschlagen. Auch der Name der Fraktionschefin Barbara Portmann ist zu hören. Die Ersatzwahl findet am 20. Oktober statt. Ein allfälliger zweiter Wahlgang ist auf den 24. November angesetzt. (az)