«Zweiter Lockdown würde Leute verunsichern»: Urs Hofmann über Masken und Härtefälle

Ich glaube, die Wirtschaft hat sich nach den Erfahrungen im letzten Frühling an vieles gewöhnt und sich darauf eingestellt. Damals war der Schock gross. Ähnliches hatte man noch nie erlebt. Viele Firmen haben sich für Kurzarbeit angemeldet, weil sie mit dem Schlimmsten gerechnet haben, aber haben letztlich nie Entschädigungen bezogen.

Sie rechnen also, Stand heute, nicht mit einer zweiten Kurzarbeitswelle.

Ja, das ist sie. Aber es gibt ja zum Glück praktikable Möglichkeiten, damit umzugehen. Zum Beispiel die Maskenpflicht, die ich für zumutbar halte. Die Leute gehen auch mit Maske im Aargau einkaufen, zumal keine Alternativen in benachbarten Kantonen oder im grenznahen Ausland bestehen. Ich bin nicht allzu pessimistisch, solange es nicht zu noch drastischeren Massnahmen wie Schliessungen von Geschäften und Restaurants kommt.

Urs Hofmann, die zweite Welle ist da. Was bedeutet sie in Verbindung mit den getroffenen Massnahmen für die Aargauer Wirtschaft?

Was, wenn die jetzt beschlossenen Massnahmen nicht reichen?

Für Bars und Klubs ist die Maskenpflicht eine schwerwiegende Einschränkung. Vor allem in Kombination mit den anderen Massnahmen: nur 50 Menschen in einem Raum, Sitzpflicht. So kann ein Ausgehlokal auf Dauer kaum überleben.

Besonders schlimm ist es nach wie vor auch für die Eventbranche, die Reisebüros, den Kulturbereich oder die Schausteller. Für all diese stark betroffenen Branchen braucht es aus meiner Sicht weiterhin Stützungsmassnahmen.

Was tun Sie, ausser mitzufühlen?

Der Bund und die Kantone sind daran, eine Verordnung zur Umsetzung der Härtefallregelung im Covid-19-Gesetz zu erarbeiten. Diese würde Massnahmen für die besonders stark betroffenen Branchen ermöglichen, wobei eine gemeinsame Finanzierung durch Bund und Kantone vorgegeben ist. Ich bin überzeugt, dass der Aargau mitziehen muss. Allerdings werden wir damit nicht allen helfen können. Wer schon vor der Coronakrise Mühe hatte, wird wohl kaum gerettet werden können.

Wie beurteilen Sie den medizinischen Fortschritt?

Ich bin kein Fachmann und kann das auch nur aufgrund der Informationen beurteilen, die ich aus den Medien habe. Aber im Frühling war man doch eher hilflos. Unterdessen gibt es nach Einschätzung der Ärzte bessere Behandlungsmöglichkeiten.

Sie erkrankten damals selbst. Wie hat man Sie behandelt?

Ich habe damals noch das Mittel Hydroxychloroquin bekommen, das heute nicht mehr verabreicht wird. Offenbar beginnt man heute tendenziell früher mit einer medikamentösen Behandlung, und es werden geeignetere Medikamente abgegeben.