Zweikampf um Aargauer SVP-Präsidium: Glarner kündigt Brandrede an – Jäggi will mit Sachpolitik punkten

Nationalrat Thomas Burgherr gibt nach acht Jahren das Präsidium der SVP Aargau ab. Am 15. Januar wählt der Parteitag in Lupfig seinen Nachfolger oder seine Nachfolgerin. Innerhalb der von der Partei vorgegebenen Frist meldeten Nationalrat Andres Glarner (Oberwil-Lieli) und Grossrat Rolf Jäggi (Egliswil) ihre Kandidatur an. Am Parteitag können allerdings weitere Kandidierende ins Spiel gebracht werden, wie Parteisekretär Pascal Furer in einer Mitteilung schreibt. Anzunehmen ist allerdings, dass die Ausmarchung zwischen den beiden offiziell gemeldeten Kandidaten stattfinden wird. Warum wollen die beiden die SVP präsidieren, die im Aargau zwar weiterhin mit Abstand die grösste Partei ist, bei den Nationalratswahlen aber einen gehörigen Dämpfer bekommen hat? Die SVP und ihre Politik seien ihm eine Herzensangelegenheit, sagt Rolf Jäggi (50 Jahre). Deshalb würde er die Partei gern in die Grossrats- und Regierungs-Gesamterneuerungswahl 2020 führen. Sein Ziel wäre, mindestens die 45 Grossrats- sowie beide Regierungssitze zu halten. sagt Jäggi.

Die SVP kam 2016 auf 32 Prozent Wähleranteil. Er würde sich auch freuen, mit der neuen Fraktionspräsidentin, Désirée Stutz, eng zusammenzuarbeiten. Wie will er Erfolg haben? Die SVP Aargau müsse nachhaltige Sachpolitik betreiben. Neben den Themen wie Ausländer- und Asylpolitik müsse gegen einen EU-Beitritt gekämpft werden, so Jäggi. Die hohe Fachkompetenz in den Orts- oder Bezirksparteien, in der Grossratsfraktion oder bei den Bundesparlamentariern müsse man gezielt abholen und bündeln: «Auf Fragen, die die Aargauerinnen und Aargauer haben, müssen wir Antworten haben und Lösungen aufzeigen.» «Man soll unzweideutig wissen, wofür die SVP steht» Warum will Andreas Glarner (57 Jahre) Präsident werden? «Ich bin überzeugt, dass ich das kann, und ich will es», sagt Glarner. «Ich habe als Präsident unserer Grossrats-Fraktion zehn Jahre lang gezeigt, wie man das macht. Ich trete aber auch an, um eine Auswahl zu ermöglichen.» Dass er die Grossratswahlen 2020 noch gross beeinflussen kann, glaubt er aber nicht: Dafür sei es schon zu spät. Im Gegensatz zu Jäggi will Glarner bereits auf die Nationalratswahlen 2023 fokussieren. «Wir müssen wieder so stark werden, wie wir es 2015 waren.» Heisst, die 2019 verlorenen 6,5 Prozent Wähleranteile wieder wettmachen.

Falls er gewählt werde, würde er dafür besorgt sein, «dass man unzweideutig weiss, wofür die SVP steht, dass man uns wahrnimmt. Das werde ich am Parteitag in einer Brandrede darlegen.» Aber kann man mit einem so betont pointiertem Auftreten wirklich zusätzliche Wählerinnen und Wähler holen? Es gelte in erster Linie, die zahllosen SVP-Wählerinnen und -wähler, die im Herbst 2019 daheim geblieben sind, an die Urne zurück zu holen, antwortet Glarner. Der «Doucement»-Kurs der letzten beiden Jahre auf nationaler Ebene habe sich jedenfalls nicht ausgezahlt. Er wolle aber nicht die Präsidentschaft von Thomas Burgherr kritisieren, fügt er an. Burgherr sei in einer sehr schwierigen Zeit Präsident gewesen, etwa aufgrund der Querelen um Franziska Roth und Luzi Stamm.

