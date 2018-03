Es gibt Operationen und andere medizinische Leistungen, deren Nutzen im Einzelfall zweifelhaft sind und die deshalb unnötig Geld kosten. Vor allem orthopädische Eingriffe (Hüft- oder Kniegelenkersatz) oder Operationen an der Wirbelsäule (zum Beispiel Diskushernie) zählen laut einem Expertenbericht im Auftrag des Bundesrates dazu.

Den unnötigen Kostentreibern soll nun mit einem neuen Ansatz der Garaus gemacht werden: die Zweitmeinung. Betroffenen Patienten sollen motiviert werden, im Zweifelsfall einen zweiten unabhängigen Arzt einzubeziehen. Oft, so die Hoffnung, wird sich der Patient dann gegen den geplanten Eingriff entscheiden und so dem Gesundheitswesen Geld sparen.

Das in Bern lancierte Thema haben nun auch Aargauer Gesundheitspolitiker in einer parteiübergreifenden Interpellation aufgenommen. Severin Lüscher (Grüne), Therese Dietiker (EVP), Martina Sigg (FDP), Jürg Knuchel (SP) und André Rotzinger (CVP) betonen darin, dass es noch weit mehr medizinische Bereiche gibt, bei denen Eingriffe in grossen Mengen vorgenommen und im Einzelfall hinterfragt werden könnten.