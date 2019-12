Zwei Unfälle auf gleicher Strecke innert 6 Stunden ++ Fussgängerin angefahren

Kölliken, 27.Dezember: Zwei Verkehrsunfälle auf derselben Strecke – zwei verletzte Personen

Innerhalb von 6 Stunden, ereigneten sich auf der gleichen Strecke zwei Verkehrsunfälle. Bei einem Unfall erlitten zwei Personen eine leichte Verletzung. Eine Lenkerin musste ihren Führerausweis abgeben.

Lenzburg, 27.Dezember: Fussgängerin angefahren und verletzt

Ein Auto erfasste am Freitagabend in Lenzburg eine junge Fussgängerin. Sie wurde ins Spital gebracht. Der Führerausweis musste die Autolenkerin vorläufig abgeben.

Fisibach, 19. Dezember: Mann kollidiert mit Strommasten und landet im Bach

Ein 71-jähriger Autofahrer kam am Donnerstagabend in Fisibach von der Strasse ab. Dabei kollidierte er mit einem Strommasten. Daraufhin überschlug sich das Auto, durchbrach ein Holzgeländer und landete in einem Bach. Die beiden Autoinsassen kamen zur Kontrolle ins Spital.

Wohlen/Windisch, 18. Dezember: Gleich zwei Mal angefahren: Beide Fussgänger müssen mit Verletzungen ins Spital

Ein Auto erfasste am Mittwochmorgen in Wohlen eine junge Fussgängerin. Sie musste ins Spital eingeliefert werden. Am Abend fuhr ein Autofahrer in Windisch einen 56-jährigen Fussgänger an. Dieser zog sich Verletzungen zu. In beiden Fällen nahm die Polizei den Autofahrern den Führerausweis vorläufig ab.

Kaiseraugst, 18. Dezember: Matratze gerät in Brand – drei Personen wegen Verdacht auf Rauchvergiftung im Spital

Wegen fahrlässigem Umgang mit Raucherware fing eine Matratze Feuer. Die Person, welche sich in der Wohnung aufhielt, sowie zwei Nachbarn mussten zur Kontrolle ins Spital gebracht werden.

Niederlenz, 17. Dezember: Autofahrer konzentriert sich aufs Navi, überfährt Rotlicht und prallt in Lastwagen

Auf dem A1-Anschluss Lenzburg in Niederlenz bediente am Dienstagmorgen ein 63-jähriger Autofahrer sein Navigationsgerät. Dabei überfuhr er ein Rotlicht und prallte gegen einen Lastwagen. Am Auto etnstand beträchtlicher Schaden, dem Lenker wurde der Führerausweis abgenommen.

Birr, 17. Dezember: Rollerfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Am Dienstagmorgen wollte ein Autofahrer von der Zentralstrasse links in die Birrfeldstrasse abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Rollerfahrer, es kam zur Kollision. Bei dieser wurde der 55-jährige Rollerfahrer schwer verletzt, er musste ins Spital gebracht werden.

Holderbank, 17. Dezember: Turnhalle brennt bis auf die Grundmauern nieder

In Holderbank brannte in der Nacht vom Montag auf Dienstag die Turnhalle, trotz grossem Einsatz der Feuerwehr vollständig nieder. Die Brandursache ist noch unklar, auch Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.

Wildegg, 17. Dezember: Unbekannte brechen Geldautomaten auf und flüchten mit grosser Beute

In der Nacht auf Dienstag brachen unbekannte Täter einen Geldautomaten bei einer Tankstelle am Wildegger Hardring auf. Sie entwendeten eine grosse Beute und flüchteten nach der Tat mutmasslich mit einem Porsche Cayenne. Die Polizei sucht Zeugen.

Windisch, 16. Dezember: Autofahrerin fährt in Stützmauer und verletzt sich leicht

Am Montagmittag prallte eine 49-jährige Autofahrerin auf der Zürcherstrasse in Windisch gegen eine Stützmauer am rechten Strassenrand. Die Kantonspolizei Aargau nahm der Lenkerin vorläufig den Führerausweis ab.

Bergdietikon, 16. Dezember: Mann überfährt Frau beim Manövrieren

Ein 93-jähriger überfuhr am Montagmittag beim Manövrieren in der Ahornstrasse in Bergdietikon eine 89-jährige Fussgängerin. Trotz sofortiger Rettungsmassnahmen verstarb die Frau noch vor Ort.

Würenlingen, 14. Dezember: Maskierter mit Pistole überfällt Coop-Tankestellenshop und flüchtet mit Bargeld

Ein unbekannter Mann verübte am Samstagabend einen Raubüberfall auf einen Tankstellenshop und erbeutete Bargeld. Trotz Fahndung konnte der Täter unerkannt entkommen. Die Kantonspolizei sucht Zeugen.

Obersiggenthal, 14. Dezember: 60-jähriger Autofahrer fährt zwei Fussgänger auf Zebrastreifen an

Beim Fussgängerstreifen auf der Landstrasse kam es am Samstag zur Kollision zwischen einem Auto und einem 43- und einem 32-jährigen Fussgänger. Die Fussgänger erlitten dabei leichte Verletzungen.

Kölliken, 14. Dezember: Vortritt missachtet: Kollision fordert zwei Verletzte und verursacht hohen Sachschaden

Weil ein 31-jähriger Schweizer am Samstagabend auf der Suhrentalstrasse in Kölliken den Vortritt missachtete, kam es zu einer frontal-seitlichen Kollision. Dabei verletzten sich zwei Personen leicht. Es entstand ein grosser Sachschaden.

Baden, 13. Dezember: Betrunkene Autolenkerin kollidiert mit Inselschutzpfosten, fährt über Rot und verursacht Frontalkollision

Eine betrunkene Automobilistin ist am Freitagnachmittag auf der Badenerstrasse in Dättwil mit einem Inselschutzpfosten kollidiert. Die 38-jährige Schweizerin fuhr, ohne sich um den Schaden zu kümmern, weg. In der Folge verursachte dieselbe Lenkerin eine Frontalkollision mit einem korrekt fahrenden Auto.

