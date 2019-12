Zwei Holzgeissen für Ruanda – aus Verkauf fliessen 7000 Franken in Hilfswerk

Bereits zum 26. Mal sammeln die AZ Medien dieses Jahr in einer grossen Spendenaktion Geld für das Hilfswerk Margrit Fuchs in Ruanda. Tausende Menschen in Not erhalten dadurch Unterstützung. Sei dies in Form einer Schulgeldspende, einem Geldbetrag für die Betreuung von Strassenkindern oder aber als Tierspende, indem den Menschen vor Ort eine Kuh oder Milchgeiss gespendet werden kann.

Auch Peter und Maria Leisinger, ein Ehepaar aus dem Kanton Graubünden, hat zwei Geissen gespendet. Zwei Geissen der etwas anderen Art, handelt es sich dabei um zwei Holzskulpturen. Peter Leisinger ist ein Künstler, der seit 2003 als Bildhauer und Maler arbeitet.

Früher war er Arzt: «Seit ich die Praxis nicht mehr habe, gestalte und verkaufe ich ziemlich viele Skulpturen.» Seine Frau sei diejenige, die Ideen ausarbeitet und er stehe dann in der Werkstatt. Als junger Arzt reiste Peter Leisinger mit seiner Frau nach Indien und Bhutan.

Er arbeitete für das Rote Kreuz und Helvetas und führte eine medizinische Station. Während dieser Zeit lernte er viel über die Lebensbedingungen von Menschen in Drittweltländern und das Leben der Bauern. Als er letztes Jahr einen Bericht über den Besuch im ruandischen Hilfswerk von Carolin Wanner, Ärztin und Mitglied im Stiftungsrat des Hilfswerks, hörte und die Fotos schwarz-weiss-gefleckter Geissen sah, liess er sich inspirieren: «Ich entschied, zwei Skulpturen solcher Geissen zu fertigen und diese dann der Stiftung zu spenden.

Aus dem Verkauf der Skulpturen kamen nun 7000 Franken zusammen, was Peter Leisinger sehr freut. Die Skulpturen der Geissen gefielen ihm so sehr, dass er danach gleich zwei weitere fertigte, für sich und seine Frau.

Seit der Gründung des Hilfswerkes durch Margrit Fuchs konnten bei den Zeitungs-Weihnachtsaktionen über 13 Mio. Franken für die Bekämpfung der Armut und Not aufgebracht und Tausenden von Kindern und Familien geholfen werden. In diesem Jahr sind bisher 356 100 Franken zusammengekommen. Jede Spende fliesst ungeschmälert nach Ruanda.