Zwei Drittel der Aargauer trinken belastetes Wasser – warum dass nicht unbedingt sofort behoben werden muss

Die Vorgeschichte

Jahrzehnte lang galt das Pestizid Chlorothalonil als unbedenklich, in der Landwirtschaft wurde es tonnenweise eingesetzt. Dann kamen Studien zum Schluss: Der Stoff könnte krebserregend sein. Der Einsatz von Chlorothalonil wurde verboten. Die Abbaustoffe des Pestizids sind mittlerweile aber in vielen Gebieten im Mittelland ins Grundwasser gesickert. Und da das Trinkwasser in der Schweiz mehrheitlich aus Grundwasser gewonnen wird, hat der Bund für die Abbaustoffe einen Höchstwert von 0,1 Mikrogramm pro Liter erlassen. Das ist de facto eine Nulltoleranz. Damit die Stoffe bei dieser Konzentration gefährlich werden, müsste man mehrere tausend Liter Wasser täglich trinken. Doch der Bund möchte im Trinkwasser keine Pestizidrückstände, egal ob gefährlich oder nicht. (rka)