Der Frühling ist eine ganz besondere, aber auch heikle Phase für die Natur. Säugetiere, Vögel, Amphibien und Lurche, selbst Insekten, sind in dieser Zeit mit der Geburt und Aufzucht ihrer Jungtiere beschäftigt.

Wie der Verband Jagd Aargau mitteilt, ist es ihm daher ein wichtiges Anliegen, dass die Waldbewohner in dieser Zeit einen besonderen Schutz erhalten – dazu gehört auch die Leinenpflicht.

Vor einem Jahr haben Jagd Aargau und der Kantonalverband Aargauer Kynologen (KVAK) deswegen die gemeinsame Informationskampagne «A de Leine isch er en feine!» mit Tafeln und Flyern gestartet.

Ziel war es dabei, auf die Bestimmung der aargauischen Jagdverordnung aufmerksam zu machen, die zuvor nicht die nötige Beachtung gefunden hatte.

Diese schreibt vor, dass in der Zeit vom 1. April bis 31. Juli Hunde im Wald und am Waldrand an der Leine zu führen sind. Zudem haben diverse Gemeinden eine ganzjährige Leinenpflicht auf ihrem Gemeindegebiet erlassen.