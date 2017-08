Zum neunten Mal lud Bildungsdirektor Alex Hürzeler zur Medienkonferenz zum Schuljahresbeginn. Zur Tradition des Anlasses gehört, dass er jedes Jahr an einer anderen Schule und einer anderen Schulstufe stattfindet und der jeweiligen Schule Gelegenheit bietet, sich zu präsentieren.

Diesmal gastierte der Medientross in der Neuen Kantonsschule Aarau; und so viel vorweg: Die Schule hat ihre Chance genutzt und die Medienleute beeindruckt. Vorgestellt wurden das neue Pflichtfach Informatik (Artikel rechts), das Akzentfach infocom.ch sowie der internationale Doppelabschluss von Matura plus «International Baccalaureate», den die Neue Kanti anbietet.

In seinem Überblick zum Stand der Volksschule zu Beginn des neuen Schuljahres erklärte Bildungsdirektor Hürzeler, das Projekt «Stärkung der Volksschule» sei jetzt umgesetzt. Das bedeutet, dass auf sechs Jahre Primarschule drei Jahre Oberstufe folgen.

Früher waren es fünf Jahre Primar und vier Jahre Oberstufe. Es bedeutet weiter, das Bezirksschulen mindestens sechs Abteilungen aufweisen müssen (Frist bis Schuljahr 2021/22), aber auch, dass die Klassengrösse in der Real- und Sekundarschule mindestens 13 bzw. 15 Schüler betragen muss. Schulen in sozial benachteiligten Gemeinden erhalten Zusatzlektionen.

Neues Lohnsystem kommt

Das neue Schuljahr verlaufe in ruhigeren Bahnen, erklärte Hürzeler. So werde die Schule Aargau fast vollständig von neuen Sparmassnahmen verschont. Lediglich im Deutsch-als-Zweitsprache-Unterricht in den ersten und zweiten Klassen wurden die Gruppengrössen erhöht.

Erfreut gab Hürzeler bekannt, dass wiederum praktisch alle offenen Stellen an der Volksschule besetzt werden konnten. «Der Kanton will ein attraktiver Arbeitgeber bleiben», sagte Hürzeler. Deshalb soll im nächsten Jahr die Revision des Lohndekretes für Lehrpersonen und Schulleitungen angegangen werden. Hier bestehe Handlungsbedarf, sagte Hürzeler: «Wir brauchen ein zeitgemässes Lohnsystem, denn das haben wir zurzeit definitiv nicht.»

Zudem sei die Generation der «Baby-Boomer» jetzt im Pensionsalter und der daraus resultierende Lehrermangel müsse vermieden werden. Im nächsten Jahr will die Regierung auch klären, ob es weiter Schulpflegen braucht oder ob es eine bessere Alternative gibt.

Vorangetrieben wird auch die Neuressourcierung der Volksschule.

Ziel des Projektes ist, dass künftig jede Schule eine Pauschale pro Schülerin und Schüler erhält, mit der sie den Schulbetrieb finanziert. Wie das Geld vor Ort konkret eingesetzt wird, bleibt der Schule überlassen, die innerhalb der vorgegebenen Richtlinien eigene Prioritäten setzen kann.

Die Neuressourcierung soll den administrativen Aufwand für die einzelnen Schulen erheblich senken. Zurzeit testen elf Pilotgemeinden das neue System, 2019 soll die politische Diskussion stattfinden. Die Einführung ist auf das Schuljahr 2020 geplant.

Neuer Lehrplan auf Kurs

Auch mit der Erarbeitung des neuen Lehrplans sei man auf Kurs, sagte Hürzeler. Man stecke mitten in einem partizipativen Erarbeitungsprozess, alle betroffenen Kreise würden einbezogen. Die Inhalte des Lehrplans 21 werden aargauisch angepasst, Fächer und Fächergruppen definiert und die Stundentafeln erstellt.

Alex Hürzeler nannte auch drei bereits gefällte Entscheide: Frühfranzösisch wird ab der 5. Klasse unterrichtet; die Fächer «berufliche Orientierung» sowie «Medien und Informatik» werden in die Stundentafel aufgenommen. Im November beginnt die drei Monate dauernde, freiwillige Anhörung, 2018 sollen die politischen Entscheide getroffen werden. Die Einführung ist geplant auf das Schuljahr 2020/2021.

Konkrete Zahlen zum neuen Schuljahr lieferte Christian Aeberli, Leiter der Abteilung Volksschule. Rund 7000 Kinder gehen im Aargau erstmals in den Kindergarten, rund 7100 zum ersten Mal in die Primarschule. 6300 Jugendliche beginnen an der Oberstufe das letzte Drittel ihrer Ausbildung an der Volksschule.