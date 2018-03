Für den parteilosen Gemeindeammann Walter Gloor ist das ein Zufall. «Hallwil stimmt regelmässig anders ab als andere Gemeinden». Im Dorf (fast 900 Einwohner) habe er keine grossen Diskussionen zum Thema «No Billag» wahrgenommen. Selber habe er ein Ja in die Urne gelegt, erklärt Gloor offen. «Im Wissen, dass die Initiative abgelehnt wird.»

Ennetbaden lehnte «No Billag» am deutlichsten ab

Der Gegenpol zu Hallwil ist Ennetbaden. Dort waren deutlich weniger Stimmberechtigte für die Initiative: 18,27 Prozent stimmten für «No Billag». 266 legten ein Ja in die Urne, 1190 ein Nein. Selbst davon war Gemeindeschreiber Anton Laube noch überrascht. «18,27 Prozent Ja? Waren das wirklich so viele?» So die die Reaktion auf die Nachfrage der AZ. Er warf gleich selber nochmals einen Blick in seine Unterlagen, um sich von der Zahl zu überzeugen.